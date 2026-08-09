Un proyecto estratégico
La nueva Romareda comenzará en septiembre a mudar su piel: un año para que acaben las obras del estadio del Real Zaragoza
Las lamas del Gol Sur se instalarán tras el verano y la previsión es que el esqueleto de todo el estadio esté completado para Navidad
No hay tiempo que perder. Si los plazos se cumplen, y el escenario que maneja el Ayuntamiento de Zaragoza es que se cumplan, según declaró públicamente esta semana el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dentro de un año y alguna semana la nueva Romareda estará lista para inaugurar. A día de hoy, con la estructura de hormigón todavía en crecimiento, podría parecer complicado. Y cabe recordar que otros responsables del proyecto ya han apuntado en alguna ocasión a que no pasaría nada si la apertura se retrasa algunos meses. Pero serían eso, meses que se aprovecharían para pulir los últimos detalles. Lo que es el edificio estará listo en un año y en estas líneas se detallan los hitos del calendario marcados a lo largo de los próximos 12 meses.
En estos momentos, solo el Gol Sur ha alcanzado su cota máxima. El resto de graderíos siguen en crecimiento constante, pero cada semana se ven avances. Eso sí, en los últimos días ha habido que dar algún que otro paso atrás después de constatar que el mortero que se había utilizado para fijar las vigas prefabricadas a los pilares de hormigón armado no era de una calidad suficiente. Este contratiempo, no obstante, apenas es un leve traspiés y no va a suponer un retraso en el calendario general de la construcción del estadio, aseguró también esta semana Serrano. Además, ninguna de las vigas autoportantes que se han retirado para volver a montar con un mortero mejor se han roto, por lo que no ha habido pérdida de materiales.
Eso ha sido la obra hasta ahora pero, ¿qué va a ser a partir de ahora? Pues queda, entre otras cosas, lo más complicado, que será la instalación de la cubierta.
Por partes. El estadio de La Romareda se está levantando con un sistema constructivo semiindustrializado. Los cimientos, los sótanos y los pilares se levantan in situ y son de hormigón armado. Sobre estas estructuras verticales se colocan unas vigas construidas en una fábrica que se fijan en horizontal. En la grada baja están apoyados sobre el propio terreno y en la grada alta sobre el armazón de hormigón.
El esqueleto
Así, según ha podido saber este diario, será en Navidad cuando esté completa la estructura de hormigón, por lo que estará finalizado el esqueleto de la nueva Romareda. Entonces será ya fácil imaginarse cómo será el estadio, por lo menos en lo que se refiere al tamaño de su huella sobre el terreno, que ocupará mucho más que el viejo campo de fútbol derruido por completo hace un año. Cabe recordar que fue en agosto de 2025, hace tan solo 12 meses, cuando se desmontaron las icónicas torres de iluminación del vetusto estadio.
Pero antes de que la estructura de hormigón de las cuatro gradas haya alcanzado ya su altura máxima se comenzará a trabajar ya en los interiores en el Gol Sur, que es la parte más avanzada de todo el estadio puesto que también fue la que primero desapareció del anterior. Este mismo mes de septiembre comenzarán las obras en el interior de la grada que da a la calle Convento de Jerusalén, bajo la cual se sitúa el aparcamiento para los buses de los equipos. También en septiembre, es decir, en menos de un mes, comenzarán a instalarse las lamas de aluminio que conformarán la piel de la nueva Romareda en la fachada del Gol Sur, lo que permitirá ya imaginarse cómo será la nueva casa del zaragocismo.
Retrasos por el calor
Este proceso, el de instalación de las lamas exteriores, tendría que haber comenzado en junio pero el calor también ha pasado su particular factura a las obras de La Romareda. Y es que muchos días los operarios han tenido que dejar de trabajar a las 14.00 debido a la imposibilidad de continuar por las altas temperaturas.
También próximamente comenzará el montaje de la cubierta, una de las partes más complejas de todo el proceso de construcción. Para realizar esta misión se va a contar con la empresa murciana Lymsa, especializada en la construcción y montaje de estructuras metálicas y que ha participado ya en proyectos similares.
La cubierta añadirá otros tantos metros de altura al estadio, alcanzando cuando esté terminada ya su cota máxima, aunque todavía quedan meses para poder verlo. Con la estructura de hormigón terminada y la cubierta montada y la fachada en proceso, quedarán otras tantas tareas todavía por realizar.
Contratos pendientes
Pero antes de seguir montando habrá que comprar, puesto que la sociedad Nueva Romareda todavía no ha licitado los contratos para adquirir los asientos del estadio, las pantallas y el resto de tecnología y el césped, que será lo último que se instale ya que el terreno de juego tendrá que estar despejado de máquinas. Esos contratos, que sumarán unos 10 millones de euros al coste del estadio (y que ya estaban contemplados en un inicio) se lanzarán en las próximas semanas, si bien hay aspectos del nuevo campo de fútbol que todavía están por determinar.
Y es que un estadio puede valer todo lo que te quieras gastar en él. Así, en la iluminación del exterior puedes optar por algo muy sofisticado como se va a hacer en la Torre del Agua, con un coste aproximado de seis millones, o algo mucho más barato pero que no resulte tan chocante. Todos estos detalles y decisiones se irán puliendo en los próximos consejos de administración de la SL conformada por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza.
En el interior del estadio, además de los vestíbulos y los pasillos que rodean internamente las gradas, la mayor parte del trabajo de albañilería se centrará en los vestuarios, las zonas destinadas a los jugadores, los palcos vip y el hospitality. Todo el edificio destinado a zonas terciarias, que queda integrado detrás de la fachada que da al paseo Isabel la Católica, quedará vacío a la espera que se concrete su uso, si bien hasta después del Mundial 2030 podría no inaugurarse. Asimismo, las áreas que gestionará el Zaragoza, como el museo y la parte de oficinas, se le entregarán al club limpias y preparadas pero sin transformarse, ya que ese esfuerzo inversor dependerá del propio equipo de fútbol.
El calendario pactado
31 de agosto de 2027. Esa era la fecha de entrega del estadio de la nueva Romareda por parte de la contratista según marcaban los pliegos inicialmente. Sin embargo, la UTE que acabó adjudicándose las obras (OHLA – Altuna y Uria) , rebajó ese plazo en dos meses y medio, marcando un nuevo círculo en el calendario: 15 de junio de 2027. A día de hoy, todo el mundo da por hecho que el campo de fútbol no va a estar terminado antes del próximo verano. Y puede que tampoco al final del próximo verano y es que no se descarta la posibilidad de que el Real Zaragoza comience la próxima temporada en el estadio modular mientras se rematan los últimos detalles la que será su nueva casa.
No obstante, aunque el novísimo templo zaragocistano esté terminado al 100% a finales del agosto del año que viene, cuando comenzará la temporada 2027/2028, con suerte, en Segunda División, cabe la posibilidad de que el Zaragoza se mude a La Romareda mientras se sigue trabajando para terminar del todo la obra. En caso de retrasos importantes, habrá que ver también cómo aplica la sociedad Nueva Romareda las cláusulas de los pliegos que establecían las penalizaciones a las contratistas en caso de incrementos en el plazo de entrega.
Según se especificó, por cada aumento del 10% en el plazo asignado en cada hito de la obra marcado en el calendario se impondrá una multa de un 10% del valor total del certificado a la fecha. En caso de que la fecha de entrega se vaya más allá de un 10% (lo que son tres meses en un plazo máximo de 31 , según marcaban los pliegos), la sociedad Nueva Romareda podría incluso llegar a rescindir el contrato con las constructoras, algo que no parece que vaya a ocurrir ya que sería más perjudicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
- Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
- Las familias de un colegio de Zaragoza se ponen manos a la obra para arreglar los desperfectos del centro: 'Lo hacemos por nuestros hijos
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana
- Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio
- La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
- Amazon se lanza a contratar 150 trabajadores para su nuevo macrocentro logístico en Zaragoza: estos son los salarios y los turnos previstos
- Los mejores lugares de Aragón para ver el eclipse solar el 12 de agosto: encuentra la mejor localidad en este buscador