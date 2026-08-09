La nueva Romareda comenzará en septiembre a mudar su piel: un año para que acaben las obras del estadio del Real Zaragoza

No hay tiempo que perder. Si los plazos se cumplen, y el escenario que maneja el Ayuntamiento de Zaragoza es que se cumplan, según declaró públicamente esta semana el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dentro de un año y alguna semana la nueva Romareda estará lista para inaugurar. A día de hoy, con la estructura de hormigón todavía en crecimiento, podría parecer complicado. Y cabe recordar que otros responsables del proyecto ya han apuntado en alguna ocasión a que no pasaría nada si la apertura se retrasa algunos meses. Pero serían eso, meses que se aprovecharían para pulir los últimos detalles. Lo que es el edificio estará listo en un año y en estas líneas se detallan los hitos del calendario marcados a lo largo de los próximos 12 meses.

En estos momentos, solo el Gol Sur ha alcanzado su cota máxima. El resto de graderíos siguen en crecimiento constante, pero cada semana se ven avances. Eso sí, en los últimos días ha habido que dar algún que otro paso atrás después de constatar que el mortero que se había utilizado para fijar las vigas prefabricadas a los pilares de hormigón armado no era de una calidad suficiente. Este contratiempo, no obstante, apenas es un leve traspiés y no va a suponer un retraso en el calendario general de la construcción del estadio, aseguró también esta semana Serrano. Además, ninguna de las vigas autoportantes que se han retirado para volver a montar con un mortero mejor se han roto, por lo que no ha habido pérdida de materiales.

Eso ha sido la obra hasta ahora pero, ¿qué va a ser a partir de ahora? Pues queda, entre otras cosas, lo más complicado, que será la instalación de la cubierta.

Avance del Gol Sur de la nueva Romareda, esta semana. / Josema Molina

Por partes. El estadio de La Romareda se está levantando con un sistema constructivo semiindustrializado. Los cimientos, los sótanos y los pilares se levantan in situ y son de hormigón armado. Sobre estas estructuras verticales se colocan unas vigas construidas en una fábrica que se fijan en horizontal. En la grada baja están apoyados sobre el propio terreno y en la grada alta sobre el armazón de hormigón.

El esqueleto

Así, según ha podido saber este diario, será en Navidad cuando esté completa la estructura de hormigón, por lo que estará finalizado el esqueleto de la nueva Romareda. Entonces será ya fácil imaginarse cómo será el estadio, por lo menos en lo que se refiere al tamaño de su huella sobre el terreno, que ocupará mucho más que el viejo campo de fútbol derruido por completo hace un año. Cabe recordar que fue en agosto de 2025, hace tan solo 12 meses, cuando se desmontaron las icónicas torres de iluminación del vetusto estadio.

Pero antes de que la estructura de hormigón de las cuatro gradas haya alcanzado ya su altura máxima se comenzará a trabajar ya en los interiores en el Gol Sur, que es la parte más avanzada de todo el estadio puesto que también fue la que primero desapareció del anterior. Este mismo mes de septiembre comenzarán las obras en el interior de la grada que da a la calle Convento de Jerusalén, bajo la cual se sitúa el aparcamiento para los buses de los equipos. También en septiembre, es decir, en menos de un mes, comenzarán a instalarse las lamas de aluminio que conformarán la piel de la nueva Romareda en la fachada del Gol Sur, lo que permitirá ya imaginarse cómo será la nueva casa del zaragocismo.

Retrasos por el calor

Este proceso, el de instalación de las lamas exteriores, tendría que haber comenzado en junio pero el calor también ha pasado su particular factura a las obras de La Romareda. Y es que muchos días los operarios han tenido que dejar de trabajar a las 14.00 debido a la imposibilidad de continuar por las altas temperaturas.

Dos operarios, en las obras de La Romareda esta semana. / Josema Molina

También próximamente comenzará el montaje de la cubierta, una de las partes más complejas de todo el proceso de construcción. Para realizar esta misión se va a contar con la empresa murciana Lymsa, especializada en la construcción y montaje de estructuras metálicas y que ha participado ya en proyectos similares.

La cubierta añadirá otros tantos metros de altura al estadio, alcanzando cuando esté terminada ya su cota máxima, aunque todavía quedan meses para poder verlo. Con la estructura de hormigón terminada y la cubierta montada y la fachada en proceso, quedarán otras tantas tareas todavía por realizar.

Contratos pendientes

Pero antes de seguir montando habrá que comprar, puesto que la sociedad Nueva Romareda todavía no ha licitado los contratos para adquirir los asientos del estadio, las pantallas y el resto de tecnología y el césped, que será lo último que se instale ya que el terreno de juego tendrá que estar despejado de máquinas. Esos contratos, que sumarán unos 10 millones de euros al coste del estadio (y que ya estaban contemplados en un inicio) se lanzarán en las próximas semanas, si bien hay aspectos del nuevo campo de fútbol que todavía están por determinar.

Y es que un estadio puede valer todo lo que te quieras gastar en él. Así, en la iluminación del exterior puedes optar por algo muy sofisticado como se va a hacer en la Torre del Agua, con un coste aproximado de seis millones, o algo mucho más barato pero que no resulte tan chocante. Todos estos detalles y decisiones se irán puliendo en los próximos consejos de administración de la SL conformada por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza.

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Córner entre el Gol Sur y la tribuna Preferencia, esta semana. / Josema Molina

En el interior del estadio, además de los vestíbulos y los pasillos que rodean internamente las gradas, la mayor parte del trabajo de albañilería se centrará en los vestuarios, las zonas destinadas a los jugadores, los palcos vip y el hospitality. Todo el edificio destinado a zonas terciarias, que queda integrado detrás de la fachada que da al paseo Isabel la Católica, quedará vacío a la espera que se concrete su uso, si bien hasta después del Mundial 2030 podría no inaugurarse. Asimismo, las áreas que gestionará el Zaragoza, como el museo y la parte de oficinas, se le entregarán al club limpias y preparadas pero sin transformarse, ya que ese esfuerzo inversor dependerá del propio equipo de fútbol.