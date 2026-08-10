Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza

Las novedades se suceden en Zaragoza. En la ciudad y, sobre todo, en el centro la rotación de negocios es elevada. Cierres, traspasos, jubilaciones, aperturas son lo habitual. Ahora, llega, tras el traslado del antiguo negocio, una nueva panadería a la Gran Vía.

Se trata de un establecimiento de la conocida cadena panadera aragonesa, Simón. Según se puede ver el local, ubicado en la esquina de Gran Vía con Mariano Royo. El espacio, antes de que empezaron los trabajos para reformarlo y adaptarlo a las necesidades del nuevo negocio, era una tienda dedicada a vestidos de novia y demás complementos para bodas llamada Love Story. Este se ha trasladado al Paseo Sagasta 2, 3 izda. Mientras se daba el traslado estuvo en liquidación con diferentes ofertas.

Cartel de traslado de Love Story / El Periódico

Los trabajos para la apertura

Ahora, aunque se sabe más bien poco, los trabajos para abrir la nueva panadería Simón avanzan. Desde la calle, se percibe un cambio drástico de color en la fachada. Se ha pasado del blanco y ciertos tonos dorados de Love Story, al negro característico de estas panaderías.

La marca no lo ha hecho oficial. Sin embargo, en una de las cristaleras se puede percibir el nombre de 'Simón' estampado. Del interior poco se puede saber de momento, ya que los cristales están tapados. Sin embargo, viendo la ocupación anterior es de suponer que el trabajo para adaptar el espacio a sus necesidades va a ser notorio.

El nombre de la Panadería SImón en el nuevo local / El Periódico

Sexta panadería en Zaragoza

Esta nueva apertura supondrá el sexto local en Zaragoza de esta cadena. El de la Gran Vía se une a los ubicados en la calle Martín Caballero, 7; la calle Asín y Palacios, 15; la avenida Pablo Gargallo, 7; el paseo Calanda, 11 y el paseo Teruel, 25.

La nueva apertura que llega a Gran Vía / El Periódico

En Panaderías Simón llevan trabajando el pan desde 1962, utilizan procesos de elaboración tradicionales e ingredientes de primeras calidades para hacer sus productos. Aparte de pan, en sus negocios también se puede encontrar empanadillas, repostería y bollería. De hecho, algunos de los establecimientos cuentan con cafetería por lo que se puede quedar en el propio local a disfrutar de sus diferentes productos.