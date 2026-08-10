Desvíos en varias líneas del bus, velocidad máxima de 30 km/h en toda la ciudad y mercadillo cancelado: así se prepara Zaragoza para el histórico eclipse

Zaragoza se prepara para un acontecimiento histórico. La capital aragonesa, ubicada en la franja donde se verá el eclipse solar total, ha definido ya el operativo que desplegará el próximo miércoles 12 de agosto, durante un fenómeno astronómico histórico que tiene su último precedente en el país hace más de un siglo. No en vano, el evento atraerá a miles de visitantes, divulgadores, expertos, científicos y aficionados, además de a los propios zaragozanos. La ocupación hotelera roza el 100% y el 57% de los visitantes son extranjeros, procedentes sobre todo de Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón.

Así, se desviarán hasta nueve líneas del bus urbano y habrá una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora en todo el casco de la ciudad, en un evento que iniciará en torno a las 19.34 horas, con algo más de un minuto de oscuridad total a las 20.29 y que finalizará hacia las 21.07, ya con el atardecer.

En ese sentido, el ayuntamiento ha informado este lunes de que activará el Plan Municipal de Emergencias, puesto que se esperan grandes aglomeraciones, con un Puesto de Mando Avanzado que se ubicará en la sala de crisis del parque 1 de los bomberos. Se coordinarán desde ahí la Policía Local, los propios Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Servicios Públicos, Limpieza Pública y otros equipos técnicos municipales para garantizar la seguridad de las personas, ordenar los desplazamientos y reforzar los servicios públicos durante los días de mayor afluencia.

El dispositivo municipal incorporará medidas específicas de movilidad y seguridad vial durante la tarde del eclipse, especialmente en la franja comprendida entre las 20.00 horas y el encendido del alumbrado público. Durante ese periodo, la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas. El consistorio ha recomendado limitar los desplazamientos en coche privado salvo que sean indispensables.

Los puentes sobre el Ebro estarán especialmente vigilados. En concreto, se cortará al tráfico de vehículos en el Puente de la Almozara (en su lado oeste y en el paseo central elevado, donde también se impedirá el paso de bicicletas y vehículos de movilidad personal), el Puente de Santiago, el Puente de Piedra y el Puente de Hierro en su lado oeste, además del puente central, que ya cuenta habitualmente con tránsito restringido a peatones.

Por su parte, el lado este del Puente de la Almozara y el lado este del Puente de Hierro se reservarán exclusivamente para el paso de los servicios de urgencia, que podrán utilizarlos en ambos sentidos de circulación bajo supervisión de la Policía Local. La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante el dispositivo por motivos de seguridad.

También se reforzará la movilidad del 10 al 13 de agosto, con unidades dobles de tranvías para facilitar los desplazamientos en transporte público y se cortará el tramo entre la paradas de Las Murallas y La Chimenea. La red de autobús urbano también se intensificará durante esos cuatro días con dotaciones y frecuencias correspondientes a la primera quincena de julio y por la tarde se modificarán los itinerarios de las líneas afectadas.

El puente de Piedra se cerrará al tráfico rodado desde primera hora de la mañana afectando a las líneas de autobús que circulan por este paso (no a los taxis que podrán circular hasta las 16.00 horas), mientras que en los puentes de La Almozara, Santiago y del Pilar se comenzará a restringir el tráfico a partir de las 16.00 horas de manera discrecional, en función de la acumulación de personas en la zona, por lo que desde esta hora se podrán efectuar ya los desvíos de buses. Las líneas afectadas serán la 23, la 28, la 29, la 32, la 35, la 36, la 39, la 42 y el Ci4.

Desvíos de buses Puente de la Almozara Dirección Pza. Europa: • Línea 23.- Desde Gómez de Avellaneda por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Cesáreo Alierta, Paseo de la Constitución a Paseo Sagasta. • Línea 42.- Desde Intercambiador por Gómez de Avellaneda, María Zambrano, Pablo Ruiz Picasso, Avd. Ranillas, Puente del Tercer Milenio, Avd. EXPO, Pablo Gargallo a Puerta Sancho. • Línea CI4.- Desde José Atarés por José Atarés, Avd. Ranillas, Puente del Tercer Milenio a Rioja. Dirección Polígono Santiago: • Línea 23.- Desde Paseo María Agustín por Avd. Madrid, Avd. Soria, Puente del Tercer Milenio, Avd. Ranillas, José Atarés al Siglo XXI. • Línea 42.- Desde Avd. Puerta Sancho por Pablo Gargallo, Puente del Tercer Milenio, Avd. Ranillas, José Atarés a Valle de Broto Puente de Santiago Dirección Centro: • Línea 29.- Desde Salvador Allende por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Paseo Echegaray, Glorieta del Sol a Alonso V. Dirección margen izquierda: • Línea 29.- Desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena, Valle de Broto a Salvador Allende. • Línea 36.- Desde Rotonda de la Ciudadanía por Avd. Soria, Puente del Tercer Milenio, Avd. Ranillas, José Atarés a Palencia. Puente del Pilar (hierro) Dirección Centro: • Línea 21.- Desde Cosuenda por Puente de la Unión, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta a Paseo de la Constitución. • Línea 21.- Desde Pza. Tenerías a Paseo Echegaray, Puente Giménez Abad, Paseo de la Ribera a Cosuenda. • Línea 28.- Desde Paseo Echegaray/Puente del Pilar por Alonso V, Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a Avd. Cataluña. • Línea 32.- Desde Asalto por Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a Avd. Cataluña. • Línea 35.- Desde Asalto por Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a San Juan de la Peña. • Línea 39.- Desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a Avd. Cataluña. Puente de Piedra • Línea 28.- Desde Pza. Mozart por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Paseo Echegaray a Paseo Echegaray/Puente del Pilar (terminal) • Línea 32.- Desde Pza. Mozart por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, Paseo de la Constitución a Paseo Pamplona. • Línea 35.- Desde San Juan de la Peña por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, Paseo de la Constitución a Paseo Pamplona. • Línea 36.- Desde Sobrarbe por Paseo de la Ribera, Arquitecto La Figuera, Avd. José Atarés, Avd. Ranillas, Puente del Tercer Milenio, Avd. EXPO, Pablo Gargallo a Diputados. • Línea 39.- Desde Pza. Mozart por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Paseo Echegaray a Alonso V

Además, se cancela también el mercadillo de este miércoles, al coincidir con el día del eclipse y ser incompatible con el operativo extraordinario previsto para este día. No obstante, con la finalidad de minimizar el perjuicio ocasionado, se sustituirá esta jornada por otra fecha que será determinada más adelante una vez valorada la viabilidad.

Limpieza y seguridad

Para devolver la normalidad a la ciudad, y una vez finalizado el eclipse, los servicios de limpieza desplegarán una operativo especial como es habitual tras un acontecimiento numeroso en la ciudad, que hará especial hincapié en los emplazamientos donde se haya congregado más personas. En la plaza del Pilar, el servicio se refuerza los días 12 y 13 de agosto en turnos de tarde y noche en labores de recogida, barrido y baldeo. En el caso del recinto ferial de Valdespartera, en el aparcamiento de caravanas y el entorno del barrio, este servicio de limpieza ya esta en marcha desde el sábado pasado y se prolongará hasta el viernes día 14 de agosto, así como el refuerzo de contenedores.

En el caso del parking Sur de la Expo, campus Río Ebro, campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, calle Luciano Gracia y antiguo ferial, habrá medios extraordinarios tras el eclipse, en caso de que se produzca una afluencia numerosa. También se ubicarán puntos de recogida selectiva adicionales en el entorno de los puentes sobre el Ebro. El dispositivo se abordará también desde el ámbito de la seguridad, con un refuerzo de los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que incorporarán el máximo número de efectivos disponibles durante la jornada.

Programación cultural

El ayuntamiento acompañará este acontecimiento con una programación cultural especial en la plaza del Pilar. "El eclipse atraerá miles de miradas hacia Zaragoza y queremos que, además de contemplar un fenómeno irrepetible, quienes nos visiten descubran una ciudad dinámica, con una amplia oferta cultural que convierta esos días en una experiencia completa", ha apuntado la concejala de Cultura, Sara Fernández. Los conciertos se celebrarán del 10 al 12 de agosto en un escenario ubicado junto a la fuente de Goya, al caer la noche.

El lunes 10 de agosto, a las 21.00 horas, actuará The Cucumbers, formación especializada en versiones de rock, pop e indie en directo. El martes 11 de agosto, también a las 21.00 horas, será el turno de Starkytch Pinchadiscos, dúo con una larga trayectoria sobre los escenarios y una propuesta festiva basada en grandes éxitos, humor y baile.

El miércoles 12 de agosto, tras el eclipse, la programación continuará a las 21.30 horas con Cocktail Tributov, banda de versiones y medleys que plantea sus conciertos como una gran fiesta musical con éxitos de distintas épocas y estilos. Con la programación cultural y turística, "buscamos que el eclipse no sea solo un acontecimiento científico y astronómico, sino también una oportunidad para disfrutar de la cultura, el patrimonio y el ocio de Zaragoza, generando un ambiente especial que beneficie tanto al turismo como a la vida de la ciudad", ha manifestado la concejala.

Visitas guiadas y recorridos especiales

La privilegiada ubicación de Zaragoza para la observación del eclipse ha despertado también el interés de grupos internacionales de aficionados, expertos y divulgadores científicos. Ante la llegada de visitantes, Zaragoza Turismo desplegará una programación especial entre el 7 y el 16 de agosto (excepto el día 12), con visitas guiadas, recorridos por el casco histórico y la ribera del Ebro y servicios dirigidos también al público internacional y familiar.

Del 7 al 16 de agosto se ofrecerán visitas guiadas al atardecer, a las 19.30 horas, con salida desde la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar. El itinerario, de 90 minutos, incluirá la Basílica del Pilar, el Ayuntamiento, La Lonja, La Seo, el Arco del Deán, el paseo Echegaray y el Puente de Piedra, con referencias específicas al eclipse. La programación se completará esas mismas fechas (excepto el día 12), con rutas guiadas por el Casco Histórico y la ribera del Ebro.

También se ofrecerán recorridos en inglés y francés y la visita a las dos catedrales, con acceso al interior de la Basílica del Pilar y La Seo. Durante esas mismas jornadas, el bus turístico contará con un recorrido especial al atardecer, también a las 19.30 horas, con salida desde la calle Don Jaime I y reserva previa de asiento.

El trayecto permitirá acercarse al patrimonio monumental, cultural, gastronómico y turístico de Zaragoza e incorporará explicaciones relacionadas con el fenómeno astronómico. A estas propuestas se sumarán los servicios habituales del bus turístico diurno, el bus nocturno y el Megabús para público infantil y familiar.

El 12 de agosto, el bus turístico diurno funcionará únicamente en horario de mañana, hasta las 13.30 horas. Las entradas para todas estas actividades podrán adquirirse en las oficinas municipales de turismo y a través de la web www.zaragozaturismotiendaonline.com. Además, en colaboración con Horeca Hoteles, se entregará información turística y gafas con motivo del eclipse a las personas que se alojen en los hoteles de Zaragoza.

Autocaravanas

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado en el Recinto Ferial de Valdespartera un aparcamiento gratuito y vigilado para caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas, con capacidad para 1.300 vehículos. De momento, se han registrado 135 reservas. Las plazas pueden reservarse en https://www.zaragoza.es/sede/portal/zaragoza-eclipsa/caravanas, donde se generará un código QR para controlar los accesos.

Una vez realizada la reserva, las personas inscritas podrán descargar desde la web un folleto con información de interés: servicios del recinto ferial, servicios públicos cercanos, normas y recomendaciones, mapa del recinto, teléfono de emergencia, etc

El recinto está abierto desde las 10.00 horas del 10 de agosto hasta las 20.00 horas del día 13. Cuenta con una zona para observar el eclipse, aseos, duchas, fuentes, vigilancia, asistencia sanitaria, personal de prevención de incendios y un punto de vertido de aguas negras. Durante este periodo está permitido el estacionamiento, pero no la acampada.

Recomendaciones de seguridad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha intensificado también las recomendaciones de seguridad a la ciudadanía. En primer lugar, se recuerda que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas para este tipo de fenómenos. No debe mirarse directamente al sol sin protección específica, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse.

El consistorio ha adquirido 50.000 gafas que se distribuyen desde este lunes en los centros cívicos, centros de mayores (usuarios), oficina de Turismo de plaza del Pilar, además de para los trabajadores municipales que forman parte del dispositivo especial del eclipse.

Además, dado que el fenómeno se producirá en pleno mes de agosto y previsiblemente en una jornada calurosa, se recomienda llevar agua, hidratarse con frecuencia, utilizar protección solar, gorra o sombrero, y prever comida o elementos básicos si se va a permanecer durante varias horas en un mismo espacio.

El consistorio recomienda evitar desplazamientos innecesarios en el momento del eclipse o el cruce de calzadas hasta el encendido del alumbrado, no dirigirse a zonas de monte, espacios aislados o puntos de difícil acceso, especialmente porque el eclipse concluirá prácticamente de noche.

En este sentido, desde el consistorio se está en contacto también con clubes y federaciones deportivas, incluidas las vinculadas al piragüismo, para evitar prácticas deportivas o de ocio en el agua durante esa franja horaria y que puedan suponer un riesgo, como la salida de embarcaciones o nadadores al río Ebro.

Para facilitar la planificación de la observación, el Ayuntamiento recomienda consultar el visor oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que permite conocer para cada ubicación la franja de totalidad, los horarios, la duración del fenómeno y la posición prevista del Sol. Dado que el eclipse tendrá lugar al atardecer y el Sol se encontrará a poca altura sobre el horizonte, se aconseja elegir con antelación un espacio abierto, orientado hacia el oeste-noroeste y libre de obstáculos como edificios, arbolado o relieves elevados.

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Además, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado un visor web que permite conocer la posición exacta del Sol y así localizar desde el teléfono móvil el lugar ideal de visionado más próximo a su lugar de residencia o de vacaciones.