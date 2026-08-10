Gafas gratis para el Eclipse del 12 de agosto: cómo y dónde conseguirlas

El eclipse total de sol está cada vez más cerca. Este miércoles, la luna cubrirá por completo al sol, bloqueando su luz durante algo más de un minuto. La Península Ibérica es uno de los mejores lugares del mundo para verlo y, en concreto, Aragón se ha convertido en un punto de referencia para los amantes de estos fenómenos. La comunidad, en concreto las provincias de Teruel y Zaragoza, dispondrán de una visibilidad del 100% de este suceso. Esto ha causado una ocupación hotelera casi total en la capital de la comunidad.

Para ver el eclipse de forma correcta, es esencial priorizar la seguridad. Ver este fenómeno sin usar gafas homologadas puede causar daños a largo plazo, como daños a la retina o ceguera. La homologación necesaria es la ISO 12312-2, ya que filtran más del 99% de la radiación solar. Es importante asegurarse de que las lentes de las gafas están intactas, puesto que una perforación o daños en estas pueden suponer los mismos riesgos que ver el eclipse sin ellas.

Para prevenir estos posibles riesgos, las entidades públicas están esforzándose para que todo el mundo tenga sus propias gafas. El ayuntamiento de Zaragoza avisó a finales del mes de julio de que se iban a repartir gafas de forma gratuita. Ahora, en la semana del eclipse, ya se conocen todos los detalles sobre los puntos concretos y la cantidad de unidades que habrá disponible al público.

Personas con gafas de eclipse / SITEMINDER

Dónde conseguirlas: puntos autorizados

Los principales puntos autorizados y establecidos por el ayuntamiento de Zaragoza son los distintos Centros Cívicos repartidos por todos los barrios de la ciudad. Desde el 10 de agosto se reparten hasta 50.000 gafas homologadas en estos y en la Oficina de Turismo situada cerca de la Plaza del Pilar, en la Calle de Santiago, número 22. Esta opción es una alternativa para aquellas personas que estén paseando por el centro de la ciudad y tengan unos minutos para acercarse a cogerlas.

Además de las gafas repartidas por el ayuntamiento, también existen otras opciones para conseguir gafas homologadas de manera gratuita. Caja Rural de Aragón repartirá hasta 60.000 unidades en sus distintas sucursales y otros eventos. Embou también repartirá gafas en sus distintas oficinas, bajo previa inscripción y reserva. El Gobierno de Aragón repartirá casi 100.000 unidades en toda la comunidad, para que los vecinos de todos los municipios tengan acceso a ellas.

Mejores zonas para ver el fenómeno

El eclipse está en boca de todo el mundo, es un evento histórico del que se va a poder disfrutar de forma plena en gran parte de la comunidad. Es por esto que hasta expertos en diversas áreas se han pronunciado sobre cuáles serán las mejores zonas a la hora de ver el eclipse en Zaragoza.

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Entre ellas destacan zonas como la parte alta de barrios rurales, como Juslibol, que suele ser un lugar frecuentado para otros eventos similares; el Puente del Tercer Milenio, que será una de las zonas más tranquilas al estar cerca de la salida de la ciudad; o la Feria de Muestras, que es un lugar amplio y con buena visibilidad.