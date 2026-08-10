Mejor evitar los puentes: estos son los puntos clave para ver el eclipse en Zaragoza

La capital aragonesa es la ciudad de más tamaño en la franja de totalidad del eclipse de este miércoles. Además, existen muy pocas probabilidades de que el cielo esté nublado a la hora en la que se apagará el Sol, por lo que su atractivo entre los propios vecinos y visitantes está garantizado. Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Zaragoza esté inmerso en la cuenta atrás para implementar el dispositivo de seguridad, movilidad y acogida para garantizar que no se producen incidentes. El principal consejo: evitar los puentes.

El plan de actuación para este 12 de agosto incluye restricciones como la limitación de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora desde las 20.00 horas en todo el término municipal, la obligatoriedad de circular con las luces de cruce o el corte al tráfico rodado de los puentes de Piedra (desde las 10.00 horas) y la Almozara, Santiago y Hierro (desde las cuatro de la tarde). La pasarela del Voluntariado y la pasarela que une Etopia con la Estación Delicias permanecerán cerradas al tránsito peatonal durante el dispositivo por motivos de seguridad.

Los puentes, además, tendrán el aforo acotado, ya que el fenómeno astronómico solo será visible en una parte de los mismos. Esto hace que pese a las tentaciones de los vecinos estos lugares no sean los más idóneos para ver el fenómeno, que como en el resto de Aragón se producirá con un Sol muy bajo en el horizonte que puede quedar oculto por los edificios del entorno.

Para disfrutar del eclipse solar total en Zaragoza sin sufrir los inconvenientes de los puentes, las autoridades municipales recomiendan buscar emplazamientos en zonas abiertas y amplias. Al ocurrir el fenómeno astronómico poco antes del atardecer, cuando el Sol se encuentra a muy baja altura en el horizonte, resulta fundamental evitar áreas con abundantes obstáculos urbanos o arbolado. Por ello, opciones muy recomendadas para la observación son el Parking Sur de la Expo y el barrio de Valdespartera, lugares caracterizados por su amplitud y por ofrecer una visión despejada para el evento. El consistorio también señala como opciones probables para vivir el momento el aparcamiento Sur de la Expo, el entorno del campus Río Ebro, con los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol y la calle Luciano Gracia.

El consistorio zaragozano ha habilitado también, en el recinto ferial de Valdespartera, un aparcamiento gratuito y vigilado para caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas, con capacidad para 1.300 vehículos. Según adelantaron ayer, ya se han registrado 135 reservas.

Todos estos emplazamientos tienen garantizado una gran presencia de ciudadanos, así que lo recomendable es desplazarse con tiempo al lugar elegido para la observación. Los hoteles de la capital aragonesa prevén alcanzar ese día una ocupación cercana al 93% en consonancia con las reservas que se han producido en otras zonas de la comunidad. La expectación es enorme, algo que ya se puede comprobar con el reparto gratuito de gafas homologadas para la observación del fenómeno astronómico. El consistorio calcula que el 57% de los visitantes procederán de fuera de España, destacando Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón.

El consistorio zaragozano trabaja actualmente en un gran dispositivo transversal en el que participan diferentes servicios municipales. Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Servicios Públicos, Limpieza Pública y otros equipos técnicos municipales están coordinando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, ordenar los desplazamientos y reforzar los servicios públicos durante los días de mayor

Medidas de seguridad

El dispositivo municipal incorporará también medidas específicas de movilidad y seguridad vial durante la tarde del eclipse, especialmente en la franja comprendida entre las 20.00 horas y el encendido del alumbrado público. Durante ese periodo, la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas.

El ayuntamiento recomienda, además, evitar los desplazamientos en vehículo privado durante esa franja horaria si no son estrictamente necesarios, así como extremar la precaución en los desplazamientos peatonales y evitar el cruce de calzadas hasta que el alumbrado público esté encendido.

El eclipse tendrá igualmente una derivada inesperada, pues se cancela también el mercadillo de este miércoles, al coincidir con el día del eclipse y ser incompatible con el operativo extraordinario previsto para este miércoles. No obstante, con la finalidad de minimizar el perjuicio ocasionado, se sustituirá esta jornada por otra fecha que será determinada más adelante una vez valorada la viabilidad.