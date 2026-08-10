El TACPA resuelve parcialmente el recurso contra la adjudicación de la zona azul en Zaragoza, que sigue paralizada

El lío en torno a la adjudiación de la gestión del estacionamiento regulado en Zaragoza, la zona azul y naranja, está un paso más cerca de resolverse, teniendo en cuenta que es fundamental también para la Zona de Bajas Emisiones. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha resuelto parcialmente el recurso elevado por una de las UTE que se presentaron al concurso, la formada por EYSA y MLN, aunque esto no supone el desbloqueo definitivo de la operación puesto que resta la resolución definitiva, que tanto el ayuntamiento como los interesados siguen esperando. Por tanto, por el momento el consistorio sigue sin poder adjudicar la licitación a Índigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales, la unión de empresas que se llevó la explotación en un principio.

Lo que ahora ha resuelto el TACPA es únicamente una solicitud de acceso al expediente que habían planteado EYSA y MLN, que aseguraban que no habían tenido acceso a "más de 400 páginas" de la oferta de Índigo y Valoriza, censuradas por "supuestos secretos comerciales y/o industriales". El tribunal dependiente del Gobierno de Aragón ha denegado dicha solicitud de información, alegando que, en su propuesta, EYSA-MLN había definido como "confidenciales" apartados "prácticamente idénticos", incluso más amplios en el caso de la recurrente.

Esos documentos que pedía corroborar esta segunda UTE, eso sí, contenían informes que justificaban la viabilidad económica de una oferta que había sido "anormalmente baja". Y es que de los 90 millones de euros en los que está valorado el contrato, que lleva tres años prorrogado y tendrá vigor durante los próximos once, Índigo-Valoriza ofertó una rebaja de más del 46%, por encima del umbral teóricamente permitido y que dejaba la cifra final en menos de 50 millones de euros, unos 4,4 anuales, aunque desde el consistorio insisten en que estaba "justificada".

Vehículos estacionados en la zona azul de la calle Doctor Cerrada de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Con la información disponible, dice el fallo, EYSA y MLN no han sufrido "indefensión". Por otra parte, ambas habían solicitado acceso a la documentación que debía acreditar la solvencia técnica del proyecto de la adjudicataria, cuestión que también ha denegado el TACPA debido a que se presentó fuera de plazo. Pero el recorrido judicial de este proceso, que ya tuvo un primer traspié en febrero cuando este mismo tribunal paralizó la adjudicación por el recurso de otra empresa (en total concurrieron cuatro), Setex Aparki, que fue excluida del concurso al presentar su oferta en un excel impreso y no en un pdf firmado, como exigían los pliegos. En aquella ocasión se le dio la razón al ayuntamiento.

Alegaciones pendientes

De vuelta al caso que atañe a las alegaciones presentadas por EYSA y MLN, el TACPA todavía debe resolver en las próximas semanas el grueso de las cuestiones planteadas en el recurso, más allá del acceso a la información que ha sido denegado. Entre ellas están la posible "contaminación de sobres" en la que podría haber incurrido la adjudicataria al incluir juicios de valor en el apartado que no correspondía, la presunta "incompatibilidad" de usar el parking de Salamero como "centro satélite" para guardar vehículos, efectuar cargas o llevar a cabo el mantenimiento, además, claro, de esa oferta "anormalmente baja" y sus condiciones técnicas.

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De hecho, ante el fallo parcial del TACPA, que fue notificado a las partes el pasado 24 de julio, la recurrente, es decir, EYSA-MLN, cuenta con dos meses para elevar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aunque según ha podido saber este diario su idea pasa por esperar al fallo completo del TACPA y, en ese momento, valorar los pasos a seguir. Cabe recordar que el tribunal podría incluso anular todo el procedimiento o excluir la oferta de Índigo y Valoriza, aunque en el ayuntamiento no contemplan ese escenario.