El Ayuntamiento de Zaragoza condena las pintadas en el Balcón del Lázaro contra la desokupación de la antigua cárcel de Torrero

El Ayuntamiento de Zaragoza condena las pintadas que han aparecido estos días en el Balcón de San Lázaro haciendo alusión al desalojo del CSO Kike Mur. Esta no es la primera vez que aparecen este tipo de pintadas. Tras el anuncio realizado por la alcaldesa Natalia Chueca sobre la transformación de la antigua cárcel de Torrero en un centro de mayores, se desató una oleada de actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad en contra de decisión creando polémica al respecto.

Desde el consistorio señalan que este acto de vandalismo supone un atentado contra el patrimonio de la ciudad, obligando a los servicios municipales de limpieza a actuar en este espacio, considerado uno de los miradores más emblemáticos y visitados de Zaragoza. Además, añaden que estas actuaciones de limpieza y restauración tienen un coste directo para los zaragozanos y el ayuntamiento esta trabajando en la identificación de los causantes de este hecho vandálico.