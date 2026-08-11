Novedades en el sector
Todos los detalles del nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: diez millones de inversión y más de 100 empleos
Torreblanca, parque impulsado por la promotora Zentra SL, tiene confirmadas cuatro marcas y negocia con otras dos
La promotora Zentra SL ya tiene definido sobre el papel y sobre el terreno el Parque Comercial Torreblanca, dando salida a más de 25.000 metros cuadrados de una parcela que está ubicada entre la urbanización Torreblanca (Garrapinillos) y Utebo, únicamente separados por la recién renovada carretera de Logroño, la N–232. Esta última obra, de hecho, ha sido la que ha dado el impulso definitivo a un proyecto que comenzó a gestarse hace seis años, cuando comenzaron las negociaciones para resucitar un espacio comercial que había quedado huérfano tras el cierre de Aldi hace una década.
Precisamente, Aldi será el primero en reinaugurar sus puertas, aunque en otra parcela cercana que permutó con la promotora en sendas operaciones de compraventa. Ocupará un espacio de 4.800 metros cuadrados y se estrenará en septiembre u octubre. Junto a ese primer establecimiento, en la puerta de entrada a Utebo, se ubicará un McDonald’s que ya está en obras y que prevé comenzar con el servicio antes de que acabe el año.
Inmediatamente después habrá otro establecimiento de comida rápida. La promotora rastrea en estos momentos el mercado para conseguir un morador para un solar de 1.100 metros cuadrados, algo más pequeño que el de McDonald’s (1.500 metros cuadrados). El suelo contiguo tampoco tiene inquilino por el momento, aunque Zentra tiene negociaciones avanzadas para instalar un gimnasio, en otra pastilla de unos 1.300 metros cuadrados que, por cierto, se han ganado gracias al derribo, hace dos semanas, de parte de las viejas naves del antiguo Aldi.
Unas naves, o lo que queda de ellas, que ahora ocupará la firma holandesa Action, que se estrenará antes de que acabe el año. Y en su trasera, cerca de la urbanización Torreblanca, la gasolinera low cost Plenergy acaba de obtener la licencia de construcción y busca también estar operativa en 2026. Del mismo modo, habrá 14.000 metros cuadrados destinados a plazas de aparcamiento, unas 400, y el nuevo Aldi contará con un parquin privado.
La inversión para la construcción de los seis establecimientos (los cuatro confirmados y los dos que se negocian) rondará los 10 millones, en unos trabajos que ejecuta la empresa Rodeni, de Utebo. Cuando el parque comercial esté al 100% se espera la creación de entre 100 y 120 empleos directos.
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