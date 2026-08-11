El eclipse duplica el número de turistas en Zaragoza: "Es una de las mejores ciudades del mundo para verlo"

La expectación ya se nota en el ambiente. El eclipse es una cita única y nadie quiere perderse el momento en el que el cielo se encienda de estrellas en pleno día. En la capital aragonesa la llegada de visitantes, turistas y expertos procedentes de distintos lugares del mundo para vivier el momento ya se está notando en las oficinas de Turismo que han duplicado las consultas en los primeros días de agosto.

Según los datos que ha avanzado el Ayuntamiento de Zaragoza, entre el 3 y el 9 de agosto, se ha registrado un total de 8.074 entradas en las oficinas de turismo, lo que supone el doble que las registradas el año anterior en el mismo periodo (4.055). La mayoría (76%) son turistas españoles (6.138), mientras que el 24% son extranjeros (1.936).

El consistorio destaca especialmente el incremento de las consultas nacionales, ya que han aumentado un 160% respecto al año anterior, si bien el aumento de las consultas internacionales también aumentan, en este caso un 14% respecto a las mismas fechas del 2025. "Estamos recibiendo muchos visitantes porque somos un enclave privilegiado para ver el eclipse", ha señalado la concejala de Turismo, Sara Fernández.

Los perfiles de los visitantes son variados y destacan los representantes científicos. Muestra de ellos es un grupo de 25 expertos internacionales de la Asociación de Observatorios Históricos (AHO), que verán este fenómeno desde el recinto ferial de Valdespartera. "Zaragoza es una de las mejores ciudades del mundo para observar el eclipse principalmente porque está en la franja de totalidad, tiene un clima seco y es un lugar maravilloso para ver el oeste y la puesta de sol", ha indicado el director científico del Observatorio del Pic du Midi (Francia), Rémi Cabanac, quien ha explicado que el grupo de directores de los observatorios que forman parte de la alianza verán el eclipse desde la capital aragonesa, donde esperan conversar y compartir este acontecimiento con las personas que allí se congreguen.

El miembro del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) Universidad de Guadalajara, organismo que forma parte también de la Alianza de Observatorios Históricos, Durruty de Alba, ha alertado sobre todo de la peligrosidad de ver el eclipse sin la protección adecuada, mientras continuaba el reparto de las gafas desde la oficina. "Recordemos que Galileo Galei terminó ciego", ha precisado. Este organismo está formado por 50 observatorios en total.

Tras el eclipse, y después de disfrutar de la ciudad, los divulgadores viajarán al Pic du Midi (Francia), donde celebrarán su asamblea general.

Durante estos días, Zaragoza Turismo ofrece diferentes servicios y actividades para dar a conocer la ciudad en un momento de gran afluencia. Con motivo del eclipse, hasta el 16 de agosto, a las 19.30, se ofrecen los servicios especiales "Visita Guiada al Atardecer" y el "Bus al Atardecer", que se están completando cada día a última hora.

El pasado fin de semana, un total de 684 viajeros descubrieron la ciudad en el bus turístico en sus distintas modalidades (Diurno, Megabús, Al Atardecer y Nocturno). Esta cifra supone un 52 % más que el mismo fin de semana del añop anterior año anterior (451 viajeros). Durante este martes, y desde la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento continúa con la entrega de las gafas de protección. El lunes se entregaron 5.000 unidades y está previsto que se entregue la misma cantidad este martes y otra el miércoles.