Miniso abre su segunda tienda en Zaragoza: "Esperamos volver a vivir momentos especiales"

La llegada de Miniso a Zaragoza fue un auténtico éxito en 2022. En abril de ese año, abría sus puertas con mucha expectación su primera tienda en la calle Alfonso. El día de la inauguración se formaron largas filas para entrar al novedoso negocio y comprar alguno de sus productos. El éxito de aquella apertura no se quedó en la novedad del momento, ya que, ahora, la compañía se prepara para abrir su segunda tienda en otro punto importante de la ciudad.

El lugar escogido para este segundo local es el centro comercial Puerto Venecia. Por tanto, pasan de un lugar muy transitado a otro. Puerto Venecia sigue siendo una de las galerías comerciales de referencia en España y la llegada de Miniso supone un aumento en su clientela bastante considerable permitiéndoles alcanzar a un público más amplio. Concretamente, la nueva tienda estará en la zona de Gallery. Desde Miniso explican que esta localización "siempre ha formado parte de la estrategia de expansión de la empresa en la ciudad".

Interior del centro comercial de Puerto Venecia / ANGEL DE CASTRO

¿Qué comprar en Miniso?

La marca ofrece una amplia variedad de productos: artículos de belleza y cuidado personal, papelería, decoración, textil, juguetes, accesorios, electrónica, productos para el hogar y alimentación. Aunque uno de sus principales reclamos son sus colecciones vinculadas a grandes franquicias del mundo del entretenimiento. En la tienda se pueden encontrar productos relacionados con el fenómeno del K-POP, BTS, el videojuego League of Legends, los Minions o Disney, entre otras franquicias.

Miniso, especializado en productos de lifestyle, regalos, complementos y entretenimiento, tiene previsto abrir su segundo establecimiento en septiembre. Ana Rivera General Manager de Miniso España comenta que es "una fecha que ya genera mucha expectación entre los fans de la marca en la ciudad".

La tienda contará con más de 100 metros cuadrados y se podrá encontrar una selección de artículos similar al catálogo ofrecido en el local del centro de la ciudad. Eso sí, en un espacio algo más reducido, pues el de la calle Alfonso tiene más de 300 metros cuadrados.

Algo especial para la inauguración

También se espera, como ya hicieron en la inauguración de la primera tienda, acciones especiales con los primeros clientes. En 2022, Miniso dio regalos a los que estaban en la franja de edad más triste y a los primeros 500 compradores tras haber abierto las puertas. "Zaragoza ya demostró en 2022 que es una ciudad con un público fiel y muy receptivo", explica la General Manager de Miniso España. "Para esta nueva apertura en Puerto Venecia esperamos volver a vivir momentos especiales", añade.

Ana Rivera da un valor especial a la próxima tienda: "Hemos puesto el foco en hacer realidad esta apertura, ya que nosotros queríamos estar en Puerto Venecia, y Puerto Venecia también quería contar con Miniso entre sus tiendas". La General Manager explica que cree que "es una combinación natural, dado el perfil de cliente del centro y la propuesta de valor que ofrecen". "El resultado de ese trabajo conjunto es esta apertura que, estamos seguros, va a tener una gran acogida", concluye Rivera.

Interior de una tienda Miniso / SERVICIO ESPECIAL

Cuatro años después de su llegada a Zaragoza, Miniso continúa su expansión en la ciudad. A nivel nacional la cosa tampoco para. Actualmente, la compañía china cuenta con más de 55 tiendas en España. Hasta el momento con solo una en Aragón. En septiembre llegará la segunda.