Sindicatos y víctimas se movilizarán para exigir una unidad VioGen con garantías en Zaragoza

Los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación SomosMás de supervivientes de violencia de género de Zaragoza han acordado iniciar movilizaciones conjuntas para exigir al gobierno municipal una Unidad VioGen que se implante con las máximas garantías.

Representantes de CCOO, Confederación de Seguridad Local, CSIF, Forzapol, Osta y UGT se han reunido con SomosMás para hablar sobre cómo se ha desarrollado el proceso de negociación para la creación de la Unidad Égida de la Policía Local y analizar conjuntamente sus implicaciones para la protección de las víctimas.

Durante el encuentro, del que informan en un comunicado, las organizaciones sindicales explicaron el desarrollo de una negociación marcada por "la falta de acuerdo" con el gobierno municipal y por las discrepancias existentes en aspectos fundamentales de la futura unidad.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de que la protección de las víctimas esté en el centro de cualquier decisión y de que la Unidad VioGen cuente con los recursos, la especialización y los protocolos necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.

La reunión permitió establecer un espacio de colaboración entre las organizaciones sindicales y las propias víctimas, que acordaron trabajar conjuntamente para denunciar las carencias detectadas y plantear mejoras en los protocolos de actuación y atención a las víctimas de violencia de género.

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Para ambas partes, la experiencia de quienes trabajan en los servicios públicos y la de quienes han sufrido violencia debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar y mejorar los mecanismos de protección. Consideran que la protección de las víctimas de violencia de género no puede quedar reducida a anuncios políticos, sino que necesita "coordinación, recursos, formación, protocolos adecuados y profesionales especializados".