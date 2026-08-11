El supermercado que se muda de esquina en Zaragoza gracias a un nuevo centro comercial
Aldi cerró su establecimiento junto al Alcampo de Utebo hace una década. Desde entonces, las naves han estado abandonadas, siendo vandalizadas e incluso okupadas
La firma alemana Aldi tomó la determinación hace una década de bajar la persiana del supermercado que tenía cerca del Alcampo de Utebo, ubicado entre la urbanización Torreblanca y la antigua N–232. Según fuentes conocedoras del proceso, los deficitarios accesos desde la travesía de la carretera de Castellón fueron uno de los motivos de más peso a la hora de certificar dicha decisión. Con todo, Aldi siguió manteniendo la propiedad de unas naves que ocupaban una pastilla de unos 3.200 metros cuadrados.
Dichas instalaciones han sufrido desde entonces el deterioro propio de su abandono. Hoy, diez años después, siguen presentando cicatrices de dicho cierre, con varios grafitis que resumen una época en la que las naves fueron vandalizadas e incluso llegaron a ser okupadas en algunos períodos breves de tiempo.
El devenir de este viejo establecimiento cambió hace aproximadamente seis años. Fue a raíz de las negociaciones que la promotora de origen castellonense Zentra SL entabló para adquirir los suelos del parque comercial. Más de 25.000 metros cuadrados dentro de una operación que, eso sí, estaba ligada a la reforma integral de la N–232. Por tanto, no fue hasta hace dos años, ya con el proyecto en marcha, cuando esta se desbloqueó y rubricó definitivamente.
Aldi retomó entonces su interés por recuperar un supermercado que había fracasado por unos problemas de accesibilidad que ahora, presumiblemente, han desaparecido. Pero se topó con una nueva circunstancia: los nuevos formatos que la cadena alemana está dando a sus establecimientos no casaban con la superficie de las naves, los 3.200 metros cuadrados que Aldi tenía en propiedad.
Permuta
Es por ello que la nueva propietaria del resto de los suelos, Zentra SL, y la firma germana perfilaron una suerte de permuta que consistía en dos operaciones, independientes pero relacionadas, de compraventa. De esta forma, Aldi se hacía con la pastilla ubicada en el otro extremo del parque comercial, el más próximo a la salida de Utebo, pese a que en términos legales pertenece al término municipal de Zaragoza, dentro del barrio rural de Garrapinillos.
A cambio, la promotora se quedó con las antiguas naves, donde ahora se instalará un Action, que abrirá antes de que acabe el año, y la gasolinera low cost Plenergy. Además, hace dos semanas se derribaron parte de las naves del viejo Aldi para habilitar espacio para nuevos suelos en los que, en principio, se instalará un gimnasio, aunque esta última operación todavía no está cerrada.
Mientras, Aldi comenzó las obras de su nuevo supermercado a principios de año, en febrero, las cuales está ejecutando Rodeni. Dichos trabajos están a punto de concluir y, además del establecimiento, incluirán un parquin privado. La reapertura está prevista para septiembre u octubre y, cuando se certifique, Aldi regresará, una década después, al que ya fue su hogar.
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