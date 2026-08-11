Zaragoza estrenará un nuevo centro comercial tras el verano: estas son las marcas confirmadas hasta ahora

Cuenta atrás para que Zaragoza estrene su nuevo centro comercial, ubicado en los límites del municipio, en el barrio rural de Garrapinillos, con Utebo. De hecho, este parque está a pocos metros del Alcampo de la localidad zaragozana, en torno al cual se reúnen varios establecimientos, entre la urbanización Torreblanca y la antigua carretera de Logroño, recién renovada y que ha permitido que esta operación se lleve a cabo. En ese sentido, existen seis suelos comerciales que se encuentran en distintas fases pero que permiten poner fechas a las primeras aperturas, que llegarán de forma inminente después del verano. El objetivo es que, a finales de 2027, se hayan construido e inaugurado todos los establecimientos, tras una inversión de 10 millones de euros solo en la construcción de los locales.

Se estima que, cuando el Parque Comercial Torreblanca (bautizado así por su localización junto a la urbanización homónima) esté al 100%, se crearán entre 100 y 120 puestos de trabajo directos, en una operación que comenzó hace seis años. En ese entonces, la promotora (Grupo Inmobiliario Zentra SL, de origen castellonense) rubricó un compromiso para adquirir buena parte de la parcela, que suma más de 25.000 metros cuadrados, 10.500 de los cuales se dedicarán a los usos comerciales y otros 14.000 estarán reservados para unos 400 aparcamientos.

Dicho acuerdo de compraventa estaba supeditado a las obras de reforma integral de la N-232, una travesía que se ha reconvertido recientemente en una avenida de entrada a Utebo y ha mejorado sensiblemente los accesos a la zona comercial de Torreblanca. Hace dos años se confirmó la operación y Zentra pasó a ser el propietario principal de los suelos, impulsando desde entonces este proyecto.

Curiosamente, el primer establecimiento será un Aldi, que tiene el objetivo de inaugurar su nuevo supermercado en septiembre u octubre. La cadena alemana contaba con un solar en el otro extremo del parque comercial, el más cercano al Alcampo, de unos 3.200 metros cuadrados. Pero ese Aldi cerró hace una década y, ahora, necesitaba más espacio para poder inaugurar un supermercado con el formato actual.

El nuevo supermercado de Aldi entre Zaragoza y Utebo, que se inaugurará en otoño. / Laura Trives

Es por ello que alcanzó un acuerdo con Zentra para ejecutar una suerte de permuta. Aldi compraba la pastilla más grande del parque comercial, de 4.800 metros cuadrados, y la promotora inmobiliaria se quedaba con los terrenos y las naves que ocupaba anteriormente la firma alemana. Los trabajos, que están siendo ejecutados por la constructora local Rodeni, están en su fase final y serán entregados en las próximas semanas, e incluyen una zona de parking privada.

Tres locales en obras y dos a la espera

Tras el nuevo Aldi, hay otros tres establecimientos que abrirán sus puertas, o al menos esa es su intención, a finales de este mismo 2026. Uno de ellos se ubicará precisamente en parte de las antiguas naves que ocupaba el supermercado alemán hasta su cierre hace una década. Y es que en torno a la mitad de aquel viejo súper fue derribado hace dos semanas para reorganizar esa parte del centro comercial.

En la nave que queda en pie se habilitará un Action, firma holandesa especializada en la venta de productos de todo tipo a bajo coste. Este bazar ocupará en torno a 1.100 metros cuadrados, y en su trasera, junto a la urbanización Torreblanca, la gasolinera low cost Plenergy acaba de obtener la licencia de construcción para la que será su cuarta estación de servicio en Aragón, puesto que cuenta con otras tres en Plaza, junto al Costco, y en los municipios de Ejea de los Caballeros y Cuarte de Huerva.

Obras de construcción del McDonald's del Parque Comercial Torreblanca. / Laura Trives

La comida rápida también tendrá un importante peso en el nuevo parque comercial, orientado a productos a bajo coste. McDonald's comenzó hace pocos días las obras, también con el fin de celebrar la inauguración antes de que acabe el año, en un terreno que cuenta con unos 1.500 metros cuadrados. A excepción del Aldi, tanto McDonald's como Action y Plenergy (cuyas construcciones también ejecuta Rodeni) alquilarán los suelos a la promotora, Zentra, que ya busca inquilinos para las dos últimas piezas de su puzle comercial.

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Según ha podido saber este diario, existen negociaciones avanzadas para al menos una de ellas, la más pequeña, con un espacio de 1.300 metros cuadrados junto al Action en el que se construirá un gimnasio. Para la otra, de 1.100 metros cuadrados, se está buscando un inversor que levante otro establecimiento de fast food (comida rápida), que estará pegado al McDonald's. La idea es que ambos proyectos puedan desarrollarse en los próximos meses y, para finales de 2027, tener completado el Parque Comercial Torreblanca.