Guía práctica para moverte por Zaragoza durante el eclipse: hasta nueve líneas del bus se desvían

Zaragoza se prepara para un acontecimiento histórico. La capital aragonesa, ubicada en la franja donde se verá el eclipse solar total, ha definido ya el operativo que desplegará este miércoles, durante un fenómeno astronómico histórico que tiene su último precedente en el país hace más de un siglo. No en vano, el evento atraerá a miles de visitantes, divulgadores, expertos, científicos y aficionados, además de a los propios zaragozanos. La ocupación hotelera roza el 100% y el 57% de los visitantes son extranjeros, procedentes sobre todo de Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón.

Así, se desviarán hasta nueve líneas del bus urbano y habrá una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora en todo el casco de la ciudad, en un evento que iniciará en torno a las 19.34 horas, con algo más de un minuto de oscuridad total a las 20.29 y que finalizará hacia las 21.07, ya con el atardecer.

En ese sentido, el ayuntamiento activará el Plan Municipal de Emergencias, puesto que se esperan grandes aglomeraciones, con un Puesto de Mando Avanzado que se ubicará en la sala de crisis del parque 1 de los bomberos. Se coordinarán desde ahí la Policía Local, los propios Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Servicios Públicos, Limpieza Pública y otros equipos técnicos municipales para garantizar la seguridad de las personas, ordenar los desplazamientos y reforzar los servicios públicos durante los días de mayor afluencia.

El dispositivo municipal incorporará medidas específicas de movilidad y seguridad vial durante la tarde del eclipse, especialmente en la franja comprendida entre las 20.00 horas y el encendido del alumbrado público. Durante ese periodo, la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas. El consistorio ha recomendado limitar los desplazamientos en coche privado salvo que sean indispensables.

Los puentes sobre el Ebro estarán especialmente vigilados. En concreto, se cortará al tráfico de vehículos en el Puente de la Almozara (en su lado oeste y en el paseo central elevado, donde también se impedirá el paso de bicicletas y vehículos de movilidad personal), el Puente de Santiago, el Puente de Piedra y el Puente de Hierro en su lado oeste, además del puente central, que ya cuenta habitualmente con tránsito restringido a peatones.

Por su parte, el lado este del Puente de la Almozara y el lado este del Puente de Hierro se reservarán exclusivamente para el paso de los servicios de urgencia, que podrán utilizarlos en ambos sentidos de circulación bajo supervisión de la Policía Local. La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante el dispositivo por motivos de seguridad.

También se reforzará la movilidad del 10 al 13 de agosto, con unidades dobles de tranvías para facilitar los desplazamientos en transporte público y se cortará el tramo entre la paradas de Las Murallas y La Chimenea. La red de autobús urbano también se intensificará durante esos cuatro días con dotaciones y frecuencias correspondientes a la primera quincena de julio y por la tarde se modificarán los itinerarios de las líneas afectadas.

El puente de Piedra se cerrará al tráfico rodado desde primera hora de la mañana afectando a las líneas de autobús que circulan por este paso (no a los taxis que podrán circular hasta las 16.00 horas), mientras que en los puentes de La Almozara, Santiago y del Pilar se comenzará a restringir el tráfico a partir de las 16.00 horas de manera discrecional, en función de la acumulación de personas en la zona, por lo que desde esta hora se podrán efectuar ya los desvíos de buses. Las líneas afectadas serán la 23, la 28, la 29, la 32, la 35, la 36, la 39, la 42 y el Ci4.

Desvíos de buses Puente de la Almozara Dirección Pza. Europa: • Línea 23.- Desde Gómez de Avellaneda por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Cesáreo Alierta, Paseo de la Constitución a Paseo Sagasta. • Línea 42.- Desde Intercambiador por Gómez de Avellaneda, María Zambrano, Pablo Ruiz Picasso, Avd. Ranillas, Puente del Tercer Milenio, Avd. EXPO, Pablo Gargallo a Puerta Sancho. • Línea CI4.- Desde José Atarés por José Atarés, Avd. Ranillas, Puente del Tercer Milenio a Rioja. Dirección Polígono Santiago: • Línea 23.- Desde Paseo María Agustín por Avd. Madrid, Avd. Soria, Puente del Tercer Milenio, Avd. Ranillas, José Atarés al Siglo XXI. • Línea 42.- Desde Avd. Puerta Sancho por Pablo Gargallo, Puente del Tercer Milenio, Avd. Ranillas, José Atarés a Valle de Broto Puente de Santiago Dirección Centro: • Línea 29.- Desde Salvador Allende por Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Paseo Echegaray, Glorieta del Sol a Alonso V. Dirección margen izquierda: • Línea 29.- Desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena, Valle de Broto a Salvador Allende. • Línea 36.- Desde Rotonda de la Ciudadanía por Avd. Soria, Puente del Tercer Milenio, Avd. Ranillas, José Atarés a Palencia. Puente del Pilar (hierro) Dirección Centro: • Línea 21.- Desde Cosuenda por Puente de la Unión, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta a Paseo de la Constitución. • Línea 21.- Desde Pza. Tenerías a Paseo Echegaray, Puente Giménez Abad, Paseo de la Ribera a Cosuenda. • Línea 28.- Desde Paseo Echegaray/Puente del Pilar por Alonso V, Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a Avd. Cataluña. • Línea 32.- Desde Asalto por Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a Avd. Cataluña. • Línea 35.- Desde Asalto por Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a San Juan de la Peña. • Línea 39.- Desde Miguel Servet por Asalto, Jorge Cocci, Camino de las Torres, Puente de la Unión, Marqués de la Cadena a Avd. Cataluña. Puente de Piedra • Línea 28.- Desde Pza. Mozart por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Paseo Echegaray a Paseo Echegaray/Puente del Pilar (terminal) • Línea 32.- Desde Pza. Mozart por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, Paseo de la Constitución a Paseo Pamplona. • Línea 35.- Desde San Juan de la Peña por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, Paseo de la Constitución a Paseo Pamplona. • Línea 36.- Desde Sobrarbe por Paseo de la Ribera, Arquitecto La Figuera, Avd. José Atarés, Avd. Ranillas, Puente del Tercer Milenio, Avd. EXPO, Pablo Gargallo a Diputados. • Línea 39.- Desde Pza. Mozart por Marqués de la Cadena, Puente de la Unión, Paseo Echegaray a Alonso V

Este miércoles el bus turístico diurno funcionará únicamente en horario de mañana, hasta las 13.30 horas. Las entradas para todas estas actividades podrán adquirirse en las oficinas municipales de turismo y a través de la web www.zaragozaturismotiendaonline.com. Además, en colaboración con Horeca Hoteles, se entregará información turística y gafas con motivo del eclipse a las personas que se alojen en los hoteles de Zaragoza.

Recomendaciones de seguridad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha intensificado también las recomendaciones de seguridad a la ciudadanía. En primer lugar, se recuerda que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas para este tipo de fenómenos. No debe mirarse directamente al sol sin protección específica, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse.

Además, se recomienda llevar agua, hidratarse con frecuencia, utilizar protección solar, gorra o sombrero, y prever comida o elementos básicos si se va a permanecer durante varias horas en un mismo espacio. El consistorio recomienda evitar desplazamientos innecesarios en el momento del eclipse o el cruce de calzadas hasta el encendido del alumbrado, no dirigirse a zonas de monte, espacios aislados o puntos de difícil acceso, especialmente porque el eclipse concluirá prácticamente de noche.

En este sentido, desde el consistorio se está en contacto también con clubes y federaciones deportivas, incluidas las vinculadas al piragüismo, para evitar prácticas deportivas o de ocio en el agua durante esa franja horaria y que puedan suponer un riesgo, como la salida de embarcaciones o nadadores al río Ebro.

Para facilitar la planificación de la observación, el ayuntamiento recomienda consultar el visor oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que permite conocer para cada ubicación la franja de totalidad, los horarios, la duración del fenómeno y la posición prevista del Sol. Dado que el eclipse tendrá lugar al atardecer y el Sol se encontrará a poca altura sobre el horizonte, se aconseja elegir con antelación un espacio abierto, orientado hacia el oeste-noroeste y libre de obstáculos como edificios, arbolado o relieves elevados.

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Además, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado un visor web que permite conocer la posición exacta del Sol y así localizar desde el teléfono móvil el lugar ideal de visionado más próximo a su lugar de residencia o de vacaciones.