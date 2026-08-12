Quién está detrás del impulso al nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: de un Decathlon en Castellón al Mercadona de Tudela
Zentra SL, antes Parques Industriales del Levante, ha impulsado el complejo de Torreblanca tras comprar los suelos a un promotor privado
Las parcelas comerciales ubicadas a la entrada de Utebo desde la carretera de Logroño, pertenecientes a Zaragoza capital, saldrán del olvido en los próximos meses. Aldi recuperará su presencia y reabrirá en el mismo entorno en el que cerró hace una década y llegarán, por el momento, McDonald's, Action y Plenergy, a la espera de mínimo dos firmas (un gimnasio y otra cadena de fast food) para 2027. Un proyecto que ha sido revitalizado por el Grupo Inmobiliario Zentra SL, de origen castellonense, que compró los suelos hace dos años a un promotor privado pese a que la operación estaba encaminada desde hace más de un lustro.
El tirón de la reforma de la carretera de Logroño, la N-232, ha sido el impulso definitivo que necesitaba el complejo, bautizado como Parque Comercial Torreblanca por su cercanía con la urbanización homónima. Se trata de la primera incursión de la promotora levantina en Aragón y Zaragoza, un mercado que siguen explorando. La empresa fue fundada en 2011 como Parques Industriales de Levante SL, aunque en junio de 2025, hace algo más de un año, cambió su denominación a Zentra SL.
No obstante, la promotora ha desarrollado proyectos similares cerca de la comunidad. Uno de los más significativos está en Tudela, con la puesta en marcha del Mercadona de la avenida Zaragoza y de toda la oferta que lo acompaña, que incluye también gimnasio, una gasolinera y fast food, con un boceto muy similar al de Torreblanca. Zentra SL también está detrás del impulso a otro Mercadona, en este caso en Cuéllar (Segovia).
Su experiencia parte de unos orígenes relacionados con la construcción de un Decathlon en la provincia de Castellón, en un modelo de negocio que la promotora ha ido orientando hacia los parques comerciales. En el caso de Zaragoza, Aldi será la referencia, siendo de hecho la única empresa propietaria de sus suelos. El resto de inquilinos (McDonald's, Action, Plenergy...) alquilarán los suelos directamente a la promotora.
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