Un nuevo centro comercial en Zaragoza... y Utebo: "Ojalá los empleos se creen aquí"

El nuevo Parque Comercial Torreblanca está, a primera vista, en Utebo. Su primera tienda, el supermercado que Aldi abrirá en septiembre u octubre, aparece justo tras sobrepasar el cartel que da la bienvenida al municipio zaragozano. En cambio, en términos legales y urbanísticos, el complejo está en Zaragoza. De hecho, es el límite entre la capital aragonesa y Utebo, una de las localidades más importantes de su área metropolitana, puesto que su posición está dentro de los límites del barrio rural de Garrapinillos, al igual que la urbanización contigua, Torreblanca, que dará nombre al espacio comercial.

Por el momento, hay cuatro marcas confirmadas. Además de la inminente apertura de Aldi, que ya estuvo en este mismo entorno comercial, pero en otra parcela, hasta su cierre hace una década, han comenzado las obras para un nuevo McDonald's y para el Action que ocupará parte de las naves que antes hacían de supermercado para Aldi. Ambos esperan abrir sus puertas antes de que acabe el año, pendientes eso sí de las pertinentes licencias de actividad, del mismo modo que quiere hacerlo Plenergy, una gasolinera low cost que está ganando presencia en Zaragoza y su entorno y que acaba de obtener los permisos para construir su estación de servicio.

Mientras, la promotora, Zentra SL, tiene muy avanzadas las negociaciones para habilitar un gimnasio y espera que la última parcela que quedará sin inquilino sea para otra marca de fast food, aunque este extremo puede cambiar, algo habitual en este tipo de proyectos. Todo ello, con el objetivo de que el parque comercial esté al 100% a lo largo de 2027, probablemente en otoño, con una inversión de unos 10 millones para construir los distintos establecimientos y la estimación de crear entre 100 y 120 empleos.

Laura Trives

Así las cosas, la peculiar situación geográfica de Torreblanca generará distintas situaciones. Por un lado, los impuestos y las tasas correspondientes (el ICIO de las obras, sin ir más lejos) irán a parar al municipio al que pertenece, Zaragoza, pero su localización, junto a la recién reformada avenida Logroño (antigua N-232, convertida en un paseo urbano) redundará directamente en Utebo.

Beneficios en Utebo

Su alcaldesa, María Jesús Sariñena, espera que traiga beneficios para la localidad. "Evidentemente es una buena noticia y ojalá que los empleos se generen aquí. Queremos que la gran mayoría de los trabajadores que puedan iniciar su actividad laboral puedan hacerlo en Utebo", sostiene la regidor, que anticipa una repercusión económica y social en el municipio zaragozano.

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Y es que el Parque Comercial Torreblanca viene a completar la escena de una arteria que, gracias a su renovación, ha permitido precisamente revitalizar estas parcelas, que suman una superficie de unos 25.000 metros cuadrados, en la que se habilitarán en torno a 400 aparcamientos públicos. Un modelo que no es nuevo en la zona, con los 5.000 metros cuadrados del Ática justo enfrente (Lidl es una de las grandes marcas ahí) y el entorno comercial habilitado junto al Alcampo a tan solo unos metros, donde llevan tiempo asentadas firmas como Leroy Merlin o Burger King.