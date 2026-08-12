Un nuevo supermercado Dia abrirá en una renovada avenida del centro de Zaragoza

La cadena de supermercados Dia continúa su expansión en Zaragoza. En esta ocasión, están trabajando en un local del centro de la ciudad. La empresa no para de crecer en la capital aragonesa y siguen abriendo establecimientos en barrios importantes.

Desde junio y a lo largo de este verano, Dia ha subido la persiana de diversas tiendas. La primera fue en uno de los barrios más verdes de la ciudad. El local se encuentra situado en la calle Arzobispo Morcillo, junto al Parque Grande José Antonio Labordeta y muy cerca del Hospital Quirón del paseo Renovales.

El siguiente fue en San José. Concretamente, en un punto muy concurrido del distrito: la avenida de Tenor Fleta. En el lugar, hasta finales de diciembre, estaba situada la mítica papelería Alcaine, que cerró por jubilación. Otra abierta en verano ha sido en el barrio del Arrabal. Este supermercado se encuentra en plena plaza San Gregorio haciendo esquina con Fernando Gracia Gazulla.

Cartel promocional del nuevo Dia en César Augusto / El Periódico

Nuevo supermercado en César Augusto

Ahora, es en las inmediaciones de la Puerta del Carmen donde Dia prepara la apertura de una nueva tienda. El espacio anteriormente era una tienda de empeños llamada Money Transformers que terminó cerrando. Se encuentra en la avenida César Augusto en la esquina con la calle José Luis Albareda, enfrente del Acuartelamiento del Carmen de la Guardia Civil. En él, se están acometiendo trabajos para acondicionarlo y tenerlo adaptado a las necesidades propias de este tipo de negocios.

El nuevo Dia en César Augusto / El Periódico

En la fachada del local se puede ver una lona promocional de la cadena, así como varios carteles de Dia. Cabe destacar que el edificio que está sobre el nuevo supermercado también se encuentra en obras, por lo que hay andamios alrededor.

Más de 50 Dias en Zaragoza

Con esta nueva apertura, Dia sigue ampliando su red de establecimientos en Zaragoza superando ya las 50 tiendas, y alcanzando las 73 tiendas en toda la provincia y cerca de 100 locales en el conjunto de Aragón.

El nuevo Dia en César Augusto / El Periódico

De esta forma, la empresa se consolida como una de las cadenas de supermercados con mayor implantación en el sector de la distribución y con mayor ritmo de aperturas en la comunidad.