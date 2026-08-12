El restaurante con uno de los menús del día más baratos de Zaragoza: por menos de 10 euros
El gastrobar Más Gas ofrece un menú del día por 9 euros en Zaragoza con tres primeros y tres segundos a elegir
Hoy en día conseguir comer un menú del día a un precio inferior a diez euros en Zaragoza puede parecer misión imposible. Los diversos establecimientos que ofrecen esta propuesta a la hora de comer, en muchos casos y por diferentes razones, tienen que fijar precios superiores a esta cantidad.
Sin embargo, en la ciudad todavía sigue habiendo bares y restaurantes con ofertas algo más económicas que permiten comer barato en Zaragoza. Es el caso por ejemplo, del gastrobar Más Gas. El establecimiento se encuentra en camino de Puente del Virrey, 6, enfrente de la plaza Mayor de San José.
Un menú del día por 9 euros en Zaragoza
En este negocio se puede encontrar un menú del día por 9 euros. Este ofrece un primer plato a elegir entre tres opciones, un segundo también a elegir entre tres y pan. Eso sí, no incluye ni bebida ni postre. En un día cualquiera en su menú se puede encontrar: de primero raviolis a la carbonara, menestra de verduras o alubias con oreja y de segundo albóndigas con setas, bacalao en su salsa o lomo a la plancha con patatas.
Además, cuenta con otras ofertas caracterizadas por precios económicos y asequibles. Por ejemplo, los almuerzos por 7 euros si es en su opción normal (Huevos fritos con patatas y jamón, longaniza, chorizo o bacon y caña de cerveza o copa de vino) o de 8 si se prefiera la especial (en vez de jamón, longaniza, chorizo o bacon se puede elegir entre morcilla, callos o carrillera).
Un menú motero para dos por 40 euros
Otra de sus propuestas es el menú de chuletón o, como aquí lo llaman, menú motero. Su precio es de 40 euros y está pensado para dos personas por lo que supone 20 euros por cabeza. Este incluye: ensalada de jamón y foie o huevos rotos con jamón, el chuletón y una botella de vino Care.
Como se puede notar, tanto por el nombre del propio local como el de este último menú, el Más Gas es un establecimiento con corazón motero. Las motos, además de la comida, es el otro eje del negocio. El espacio así está ambientado con detalles y decoración del mundo del motor. Por eso mismo, este gastrobar lleva más de ocho años siendo un punto de encuentro para personas que aman las motos, la buena comida y el buen ambiente.
Más Gas no es el único restaurante con precios asequibles en su oferta gastronómica. A lo largo y ancho de Zaragoza todavía se pueden encontrar más establecimientos con menús del día que no superan la barrera de los diez euros. Otro, por ejemplo, es el restaurante vegetariano Los Helechos con un menú del día por 8 euros.
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