De tienda de moda a banca de grandes patrimonios: un cotizado local en el centro de Zaragoza ya tiene nuevo inquilino

Hay muchas tiendas que tienden a reubicarse dentro de una misma ciudad, sobre todo en el caso de los locales propios de marcas. En muchos casos, las ventas de estas suelen provenir de grandes almacenes u otras superficies. Es por esto que una gran mayoría de las marcas optan por tener una única tienda en cada localidad, con diversos distribuidores autorizados que les permite mantener su presencia en la ciudad.

Este es el caso de Lacoste que, junto a su reciente apertura en Puerto Venecia, ha decidido cerrar su local ubicado en el centro de la ciudad, en la calle de San Ignacio de Loyola número 8. Este cambio de ubicación puede deberse a que su presencia en el centro de la ciudad ya está cubierta con los grandes almacenes y la variedad de tiendas de ropa locales que actúan como distribuidores de la marca. Puerto Venecia suele apostar por tiendas de las propias marcas, lo que se alinearía con esta nueva apertura.

Ahora la duda queda presente entre los vecinos y transeúntes que frecuentan la zona: ¿Qué negocio abrirá en este local? Al estar ubicado en un área tan céntrica, muchos negocios podrían estar interesados en ocupar este espacio. Sin embargo, ya se ha confirmado qué se abrirá en la zona. Para sorpresa de muchos, no será un nuevo comercio: será una nueva sucursal de Banca March.

La nueva sucursal de Banca March en Zaragoza

El banco, que ya cuenta con una sucursal en el centro de la ciudad, planea abrir una segunda en poco tiempo. La entidad lleva más de 15 años en la capital aragonesa, situada en la calle de Felipe Sanclemente número 19, y tras su éxito en esta planea su expansión con otra oficina. Aunque la fecha aún no está confirmada, las obras siguen avanzando sin planes de detenerse.

Banca March es uno de los líderes del sector y se distingue por estar especializada en banca privada, pero también en ser referencia de empresas, un perfil de cliente de gama media/alta y de grandes patrimonios. Además, presume de ser "la entidad más solvente de España, con una ratio de capital superior al 21%".

El pasado 2025 obtuvo un beneficio neto de 242 millones de euros, lo que supuso un incremento del 1,3% en comparación con el año anterior, mientras que los ingresos totales del banco fueron de 607 millones de euros, (+2,6%).

Fachada de la nueva oficina de Banca March / Laura Trives

La entidad bancaria se inauguró en 1926, por lo que este año se encuentra celebrando su primer centenario. Fue fundada por Juan March Ondinas con el objetivo de financiar sus distintas actividades comerciales e industriales. Hasta el año 1974, el banco fue exclusivo de las Islas Baleares. A partir de este momento, comenzó su expansión por la península que ha llevado a la entidad hasta nuestra Comunidad Autónoma.

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Sin embargo, el banco no ha estado libre de polémicas. La gestora de la entidad se tuvo que enfrentar a una multa de un millón de euros por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La infracción a la ley de instituciones de inversión colectiva se estableció por imponer tarifas de liquidación mayores a la media establecida por el mercado en el momento. El banco también se ha visto sometido a múltiples casos de phishing y brechas de seguridad por las que tuvo que compensar a sus usuarios.