Zaragoza transita por "los colores" entre la luz y la oscuridad: así se ha vivido el histórico eclipse en la capital aragonesa

Hay acontecimientos que solo pasan una vez en la vida. Cuando tienen que ver con el universo y la astronomía, las trayectorias de los distintos planetas, estrellas y satélites tienen que coincidir en su relación con La Tierra con una precisión matemática insultante. El cometa Halley, por ejemplo, no volverá a ser visible hasta dentro de 35 veranos. Y la última vez que la Península Ibérica tuvo el privilegio de observar un eclipse total, con la superficie de la luna tapando por completo el sol durante unos segundos, fue el 30 de agosto de 1905. Esa es la magnitud del histórico fenómeno que se lleva todas las miradas este miércoles en Zaragoza, uno de los puntos privilegiados donde el eclipse hace acto de presencia, alcanzando su totalidad a las 20.29 horas.

La capital del cierzo se ha despertado de una manera muy distinta a la de cualquier 12 de agosto. Unas fechas en las que la ciudad se vacía y en las que, quienes tienen la suerte de hacer coincidir sus vacaciones, pueden escaparse a sus pueblos de origen o a otros puntos, escapando del asfixiante calor que cada verano se recrudece más. Pero este miércoles la imagen era otra. Desde el punto de la mañana, turistas, científicos y curiosos de toda índole copaban las calles de Zaragoza, empapándose de los entresijos del lugar que habían seleccionado para vivir, quizá por primera y única vez, un evento de tamaña magnitud.

Y es que todo ha sido distinto a lo largo del día, incluso de las jornadas previas, en las que comenzaban a llegar los primeros foráneos y se ofrecían actos culturales para amenizar la espera que llega a su fin a las 19.34, cuando la superficie lunar comience a chocar, metafóricamente hablando, con la del sol. El puente de Piedra es el epicentro, con curiosos y aficionados ya desde primera hora de la mañana, para un eclipse total que también presentaba una gran visibilidad (el tiempo, despejado, acompaña) desde varios puntos de la ciudad.

Un aficionado se prepara para vivir el eclipse en Zaragoza desde el puente de Piedra. / Josema Molina

En muchos negocios, el novedoso cartel que rezaba 'Cerrado por eclipse' ocupaba los escaparates de varias tiendas, que adelantaban su horario para no perder detalle. “Es un adelanto de una hora del horario habitual, pero así nos da tiempo de acercarnos y disfrutarlo todos”, afirmaba Mari Carmen Burriel, encargada del Fotoprix de la calle Verónica, con un ingenioso aviso a sus puertas: "El sol y la luna tienen una cita, y nosotros también".

La afluencia de personas, inusual durante unas fechas en las que los buses y el tranvía suelen circular en proporciones muy menores a las del día a día de cualquier mes de primavera, otoño o invierno, ha provocado cambios en el transporte público. Los puentes se cortaban al tráfico rodado y hasta nueve líneas del bus se desviaban desde primera hora de la tarde, con un tranvía que circulaba con convoyes dobles y turismos que debían reducir su velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en todo el casco urbano zaragozano.

Caravanas situadas en el parking del recinto ferial de Valdespartera para ver el eclipse. / Josema Molina

Las caravanas no dejaban de llegar, ya desde por la mañana, al parking habilitado en el recinto ferial de Valdespartera. Visitantes nacionales e internacionales no han dudado en acercarse para disfrutarlo. Entre quienes han acudido a la capital hay personas procedentes de Alemania, Italia o distintos putos de España atraídas por otro de los espacios habilitados para observar el momento. Hasta había zaragozanos que se acercaron con su furgoneta.

"Venimos desde Alemania, de Múnich concretamente, y hemos elegido Zaragoza porque estábamos buscando en internet dónde ver el eclipse mejor, y Zaragoza es uno de los mejores lugares sin duda", contaba Teresa Kozak, una turista germana que se había desplazado hasta la capital aragonesa con su marido, Igor. "Venimos de Nápoles y estamos aquí porque vimos que el eclipse de Barcelona es 99,8% visible mientras que aquí era el 100%, así que estamos cerca de Barcelona y es un buen lugar para verlo", narraba el napolitano Mattia Fuschino, en Valdespartera con su familia.