Zaragoza recupera la conexión con Santiago antes de lo previsto: esta es la fecha de estreno

Novedades en la parrilla de vuelos del aeropuerto de Zaragoza. Hace cerca de un año que Ryanair aplicó el rodillo en las terminales locales recortando un buen puñado de conexiones desde la Península a las islas y otras capitales europeas. La capital aragonesa no se libró del tijeretazo y el gigante 'low cost' canceló los vuelos a Fez, París, Palma y Santiago de Compostela. Una mala noticia para la ciudad y una ventana de oportunidad para otras compañías, como Wizz Air, que recuperará el vuelo directo hasta Galicia y lo hará antes de lo previsto, en diciembre.

La compañía anunció a finales de julio que iba a instalar una base permanente en la capital gallega, conectando de nuevo con Santiago de Compostela tres veces por semana. Según ha explicado en un comunicado, la aerolínea volará desde Galicia a Canarias, Andalucía y Aragón ya en diciembre, y no en febrero como se preveía inicialmente. Su primer vuelo será el 17 de diciembre con vuelos a Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza, mientras que el día siguiente inaugurará trayectos hacia Gran Canaria y Fuerteventura.

Esta ruta, una de las más utilizadas y demandadas, se canceló en diciembre de 2025. No era la primera vez que la aerolínea irlandesa suspendía esta conexión. Ya lo hizo en 2020, apenas unos meses después de haberla inaugurado, en plena pandemia. En 2023, Ryanair la recuperó con dos frecuencias semanales hasta el pasado mes de noviembre. Se trata de una ruta clave, especialmente por la conexión logística que une a ambas ciudades a través de Inditex. Solo en 2024 viajaron 36.402 pasajeros entre ambas capitales, superando a otras líneas como la de Bruselas o la de Marrakech.

Vuelos nacionales

Wizz Air aprovecha los huecos que ha dejado la low cost irlandesa para continuar ampliando su red internacional con la nueva ruta entre Valencia y Chisinau (Moldavia) a partir del 17 de diciembre y con tres frecuencias semanales. Además, Barcelona y Madrid conectarán con Brasov (Rumanía) dos veces por semana desde el 18 y 20 diciembre, respectivamente.

Para la compañía, esta doble expansión fortalece su presencia en la España continental y las islas, "apoyando las economías locales y el turismo, al tiempo que ofrece una opción asequible para las familias que visitan a amigos y familiares durante las vacaciones de invierno".

"Al conectar Galicia con Canarias, Andalucía y Aragón, junto con el lanzamiento de nuevas conexiones internacionales desde Madrid, Barcelona y Valencia hacia Rumanía y Moldavia, estamos dando a los viajeros españoles un acceso sin precedentes a viajes aéreos sostenibles y de bajo costo justo antes de la temporada festiva", explica la responsable en Wizz Air, Vera Jardan.

Los planes de Aragón

El Gobierno de Aragón lleva años negociando con distintas aerolineas para conseguir que instalen en Zaragoza una base permanente, lo que garantiza una parrilla de vuelos mucho más nutrida que la actual. Casi estaba cerrado que acuerdo con Ryanair cuando la irlandesa decidió reducir drásticamente su presencia en España. Solo las rutas de París, Santiago y Fez movieron durante las temporadas de verano e invierno de 2024 hasta 90.000 viajeros.

Ahora, el Ejecutivo autonómico de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, trabajan para poner en marcha en 2027 una promoción turística de calado que le permita ganar nuevas rutas y, así, disparar el número de pasajeros que eligen Zaragoza para viajar a distintos destinos nacionales e internacionales. Para ello, el Gobierno que lidera Jorge Azcón tiene previsto impulsar plan que pasaría por poner más dinero público a través de contratos de promoción turística.

En concreto, las instituciones públicas estarían dispuestas a invertir 8 millones de euros al año, con un reparto aún por definir pero que supondría duplicar el esfuerzo económico que actualmente realizan, de más de 3,5 millones anuales en los últimos ejercicios. Todo ello para alcanzar "más de 25 rutas" que permitirían colocar a Zaragoza en el mapa nacional e internacional.