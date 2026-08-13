Adiós Plaza Imperial, hola Plaza Park: el derribo del viejo centro comercial de Zaragoza avanza para reabrir en 2027

La piqueta sigue trabajando en el derribo del antiguo parque comercial de Plaza Imperial, junto a la plataforma logística de Zaragoza, que se reconvertirá en Plaza Park y reabrirá sus puertas durante el primer semestre de 2027. Las obras siguen "en plazo", con una demolición que está dejando una imagen en la que la galería comercial, que fue una referencia en la capital aragonesa desde su apertura en 2008 hasta la inauguración de Puerto Venecia, va dejando paso a un esqueleto con algunos escombros, ya sin el característico monorraíl que acompañó a Plaza Imperial desde sus inicios.

La previsión es que estos trabajos se prolonguen hasta otoño, toda vez que se vació el interior de los inmuebles, antes de proceder a una demolición que abarcará una estructura que ocupa más de 71.000 metros cuadrados. Una vez se retiren los escombros, comenzará la construcción de la nueva galería.

Y es que, en un momento en el que el concepto del retail park está cobrando cada vez más fuerza en el sector, con la próxima apertura del complejo de Torreblanca (entre Utebo y Zaragoza) como el último ejemplo palpable, el futuro Plaza Park ya tiene definido su futuro más próximo, con cuatro marcas confirmadas para acompañar a Costco, el makro norteamericano que abrió sus puertas en 2024. Serán Müller, Primaprik, Pepco y Skechers, cuatro firmas a las que se añadirán otras en los próximos meses.

En ese sentido, la promotora del proyecto, Inversiones Carney, va a invertir 56 millones de euros en la puesta a punto de un macrocomplejo comercial que aprovechará el tirón de Costco y otras circunstancias, como el nuevo acceso a la plataforma logística por Turiaso, que estará operativo a finales de 2027 y beneficiará de forma indirecta al renovado parque comercial.

Obras de demolición de Plaza Imperial, esta semana. / Laura Trives

Durante las obras, se estima que se han creado o se van a crear unos 350 puestos de trabajo, mientras que cuando Plaza Park Zaragoza esté a pleno rendimiento la previsión habla de más de un millar de empleos, en unos terrenos que agregarán unos 40.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), con naves que acogerán tiendas, establecimientos de ocio, restauración y servicios y hasta un hotel, así como 4.000 plazas de aparcamiento al aire libre.

La zona sur, que sigue operativa, va a completar por su parte sus 40.000 metros cuadrados de SBA, con la llegada de Brico Depôt, que ocupará un total de 8.000 metros cuadrados, y la ampliación de Padel Plaza en otros 2.500 metros cuadrados. Plaza Park está en un entorno, además, que se está revitalizando por varias razones. El nuevo acceso por Turiaso reserva espacio para una hipotética ampliación del tranvía y dará salida hacia la A-2, en una demandada conexión que también llegará hasta Arcosur, barrio periférico de Zaragoza en plena expansión urbanística.

Auge y caída

El nacimiento de Plaza Imperial no se entendería sin el auge inversor de la primera década de este siglo, encumbrado con la Expo de 2008, y su caída tampoco se explicaría sin la competencia directa de Puerto Venecia en octubre de 2012, poco más de cuatro años después de que el parque comercial que daba la bienvenida a la plataforma logística, junto al cuarto cinturón, se pusiese en marcha.

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Casi por goteo, las tiendas y los distintos establecimientos fueron desapareciendo y cerrando poco a poco, hasta que en 2022 la galería comercial ya había perdido todos sus reclamos. Dos años después, Costco aprovechó algunas de las naves para abrir un makro que ha revitalizado la zona, un tirón que ahora buscarán aprovechar las nuevas marcas de Plaza Park.