El Cupón Diario del Eclipse de la ONCE deja 175.000 euros en el barrio de La Jota de Zaragoza

El Cupón Diario de la ONCE de este 12 de agosto, dedicado al eclipse total de Sol, ha repartido 175.000 euros en cinco cupones premiados con 35.000 euro cada uno, vendidos por Claudia Martínez en su quiosco ubicado en el número 57 la avenida La Jota de Zaragoza.

Claudia, que es vendedora de la ONCE afiliada a la Organización y usuaria de perro guía, ha dicho sentirse "muy contenta por dar este premio en un día tan histórico y tan bonito como fue anoche con el Eclipse en Zaragoza".

En total, el Cupón Diario de la ONCE dedicado al Eclipse del 12 de agosto ha repartido 1.865.000 euros entre cinco comunidades autónomas.

Además de Aragón, el ha dejado en Galicia 815.000 euros en O Grove (Pontevedra); en Cataluña 420.000 euros con 12 cupones premiados: 6 en Granollers, 5 en Vic y otro cupón en Lleida; en la Comunidad Valencia, el cupón repartió 350.000 euros con un cupón en Valencia y otros 9 cupones en Alzira; y en Andalucía se han repartido 105.000, con 2 cupones premiados en Ubrique y 1 cupón premiado en Jerez.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

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Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización.