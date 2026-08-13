Multado y detenido en Zaragoza por ir a más de 110 Km/h en una carretera de 50

La seguridad vial nos mantiene seguros. Por eso, es importante seguir las normas de circulación. Una de las más importantes son los límites de velocidad, aunque muchos a veces se saltan estas limitaciones y pisan el acelerador sin importar poner en riesgo su vida y la de otros conductores o transeúntes.

Este ha sido el caso de un joven de 26 años detenido tras sobrepasar los 50 km por hora establecidos en el tramo de la carretera de Castellón donde el radar, del que no se percibió, lo detectó. Lo sorprendente no era que se pasaba de velocidad, sino que la duplicaba.

Circulando a 116 km/h

El conductor circulaba a 116 km/h según el radar. En consecuencia, el joven fue detenido y citado a juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial. La Policía Local recuerda que estas conductas incorrectas con los vehículos, trascienden la sanción administrativa y cuando se alcanzan determinados niveles pueden derivar en responsabilidad penal.

No solo importa la infracción, pesa también que el circular más allá de la velocidad límite establecida pone en riesgo la vida de las personas. Tanto de quien conduce el vehículo, como del resto de usuarios de la vía. Por eso, también recuerda que la velocidad excesiva puede costar vidas.

Ocho detenidos durante el fin de semana

Esta infracción sucedida el pasado fin de semana se suma al balance que hizo la Policía Nacional, donde por diferentes delitos de seguridad vial ha habido ocho detenidos.

De estos ocho, cuatro fueron por conducir sin permiso, dos por circular bajo influencia del alcohol (uno de ellos superando la tasa penalmente establecida). Por último, además del joven que iba a 116 km/h, se encuentra otro detenido por falsedad en documento público tras presentar una carta verde modificada.