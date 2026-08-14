Ayudas al alquiler para jóvenes en Zaragoza: requisitos, cuantía y plazo para solicitarlas

El Ayuntamiento Zaragoza ha aprobado la convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes que este año cuenta con una partida presupuestaria de 1,6 millones de euros. Se trata de uno de los programas con mayor acogida entre los jóvenes, que busca fomentar la emancipación en un momento clave para su desarrollo personal y proyecto de vida.

“Queremos ayudarles a desarrollar su proyecto de vida y eso empieza por tener autonomía”, ha comentado la concejal de Juventud, Ruth Bravo, quien ha señalado que esta es una de las medidas que demandan a las instituciones los jóvenes y que su Ayuntamiento, en ese proceso de escucha activa, ha atendido estos años.

Así lo refleja la partida presupuestaria, que se ha más que cuadruplicado desde que este Gobierno del PP llegó al ayuntamiento. En 2020 la convocatoria contaba con 350.000 euros, una cantidad que se duplicó en 2021 hasta sumar 781.531 y que, al año siguiente, en 2022, alcanzó los 1.052.950 euros. Este ascenso se mantuvo también en el presupuesto para el año 2023 con una partida de 1.285.450 euros y en 2024, 2025 y 2026 con 1,6 millones de euros cada año.

“Es una apuesta decidida de este Gobierno, que vamos a mantener porque es lo que nos piden y necesitan nuestros jóvenes. Los datos son preocupantes, ya que según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud, la tasa de emancipación en el primer semestre de este año se sitúa en el 14,5 %, sumiendo a nuestros jóvenes en una situación que nadie quiere”, ha apuntado.

Bravo ha explicado además que este año se han introducido modificaciones en las bases para llegar a un mayor número de jóvenes, ajustando los criterios a la realidad que viven. En esta ocasión, los ingresos por rentas anuales no podrán ser inferiores a 1 vez el IPREM, referido a 14 pagas (8400 euros anuales) ni superiores a 3,25 veces el IPREM (27.300 euros anuales), y se ha eliminado la casilla 435 y 460 del IRPF para reflejar mejor los ingresos económicos de los jóvenes.

“Seguimos avanzando para que las ayudas al alquiler respondan cada vez mejor a las necesidades de los jóvenes. Son mejoras que nos permiten adaptar la convocatoria a la realidad económica de los jóvenes y seguir ampliando el alcance de una ayuda que tiene como objetivo facilitar su acceso a la vivienda y favorecer su emancipación”, ha apuntado.

446 jóvenes recibieron la ayuda en 2025

En 2025, 446 jóvenes disfrutaron de esta ayuda que se efectúa en un pago único. Al igual que el año pasado, se han fijado dos cuantías económicas en función de los ingresos. La ayuda contempla una cuantía de 3.300 euros para aquellos jóvenes cuyos ingresos netos anuales se sitúen entre 8.400 euros (1 IPREM) y 18.900 euros (2,25 IPREM). En todo caso, el importe de la ayuda no podrá superar el coste individual del alquiler que resulte debidamente justificable.

Por su parte, los jóvenes con ingresos netos anuales comprendidos entre 18.901 euros (2,25 IPREM) y 27.300 euros (3,25 IPREM) podrán beneficiarse de una ayuda de 2.200 euros. Al igual que en el tramo anterior, la cuantía concedida estará limitada por el importe del coste individual del alquiler que pueda justificarse.

La solicitud se podrá presentar mediante la web municipal cuando se abra el plazo, que será de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en los próximos días.