El calor da un respiro a Zaragoza: llega un inminente y abrupto alivio cercado por las tormentas

El intenso calor de este verano de récord dará un pequeño respiro a Zaragoza este fin de semana. Pero será eso, breve. El alivio, no obstante, será sustancial, bajando por fin de manera considerable de los 40 grados en los que la capital aragonesa parece instalada o, cuanto menos, que tienta de manera intermitente desde el mes de junio. Con todo, los valores serán los normales para esta época del año.

El descenso térmico no llegará este viernes, cuando las previsiones adelantan que volverá a acercarse a esa barrera que ya superó este pasado jueves (40'5 grados en el aeropuerto y 40'9 grados en Valdespartera), sino el sábado, cuando de madrugada los termómetros bajarán hasta los 23 grados y no se elevarán durante la tarde más allá de los 34 grados de máximas, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Un termómetro marca 40º en el paseo Independencia de Zaragoza en una imagen de archivo / Pablo Ibáñez

Es decir, en 24 horas se producirá una caída abrupta de más de 6 grados, cuya sensación será mucho mayor, ya que el techo térmico no se sostendrá durante muchas horas.

De cara al domingo, las temperaturas se moverán en torno a valores similares, con las mínimas algo más bajas pero todavía por encima de los 20 grados durante la noche, y máximas quizás un grado más que el día anterior.

En solo 24 horas varios municipios de Aragón registrarán máximas de 10 grados por debajo de las que se registrarán este viernes

En el resto de Aragón, los descensos serán todavía más marcados. Este viernes, varias localidades del valle del Ebro, Cinco Villas, el Cinca medio y Monegros se moverán entre los 38 y los 40 grados, pero apenas un día después perderán de sopetón hasta 10 grados, algo más en algunos casos.

Será la situación de Sariñena, por ejemplo, que pasará de 38 grados este viernes a los 26 grados de máxima el sábado; Monzón, de 39 a 29 grados o Ejea de los Caballeros, que ni siquiera sobrepasará los 30 grados.

En la zona del incendio de La Peña, este viernes se registrarán unos 37 grados en otro día de condiciones meteorológicas muy duras, antes de la llegada del fin de semana con un descenso térmico notable -26 o 27 grados de máxima- y la posible irrupción de la lluvia.

Amenaza de lluvia

La lluvia será el otro protagonista del fin de semana en Aragón e incluso desde esta tarde de viernes. Se podrían registrar tormentas y chubascos aislados durante el inicio de la tarde en el Pirineo y Prepirineo, también en el área afectada por el incendio forestal de Huesca, y en cualquier punto de Teruel. Conforme vayan pasando las horas, esas tormentas se podrían extender hasta la ibérica de Zaragoza y amplias zonas de la provincia oscense.

En Zaragoza capital el cielo estará nublado, pero no se espera que llueva, a diferencia de otros puntos del valle del Ebro. La Aemet ha activado los avisos por lluvias y tormentas en la ribera del Ebro, sur de Huesca y toda la provincia de Teruel por acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado.

Una tormenta en Zaragoza en una imagen de archivo / Miguel Ángel Gracia

Para el sábado, las alertas de la Aemet por calor pasarán a ser de nuevo por los posibles chaparrones, especialmente por la tarde. Los avisos por chubascos, granizo y fuertes rachas de viento estarán activos a partir de las 14 horas en todo Aragón y será de color naranja en la sierra de Gúdar y el Maestrazgo, donde las tormentas podrían descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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Será este rincón de Teruel la única zona de la comunidad que mantenga los avisos activos de Aemet el domingo, en este caso de color amarillo, con acumulados de hasta 20 litros. Fuera de esa virulencia, también podría llover cualquier punto de Aragón, salvo en el centro, durante las horas centrales del día, aunque de manera aislada y sin mayor trascendencia.