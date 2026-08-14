Así es por dentro Carcas Casa Pedro, el histórico restaurante de Zaragoza que reabre en septiembre

Un nuevo local puede suponer un gran cambio de imagen para cualquier negocio, sobre todo para uno histórico como es Casa Pedro. Este local ha mantenido su ubicación durante más de 75 años, incluso con los diversos cambios de dueños. Se encontraba en la Calle Cadena número 6 hasta que los actuales propietarios, los hermanos Carcas, han decidido darle una nueva vida al local. Este pasará a encontrarse en la calle San Miguel número 42 a partir de septiembre, con una nueva imagen y nuevo nombre: Carcas Casa Pedro.

Una modificación de este calibre no es tarea sencilla, y tanto Javier como Luis Carcas lo pueden confirmar. El nuevo restaurante lleva bastante tiempo en producción: "Comenzamos con las obras a mitad de diciembre del año pasado, de 2025. El local lo teníamos ya seleccionado desde hace bastante tiempo, pero hasta que pudimos empezar en sí ha pasado un buen rato".

El histórico local cumplió 75 años en 2025, y este 2026 lleva ya 20 años en manos de los hermanos Carcas

Los hermanos Carcas han estado involucrados de forma íntegra con la reforma, queriendo añadirle su propio toque personal y único al local. "Hemos estado muy presentes desde el principio en la obra, coordinando lo máximo posible todos los aspectos. Formamos parte de cada uno de los detalles del local. Queríamos que fuera algo muy personal, muy nuestro, que pudiéramos ver y sentirnos orgullosos de haberlo creado nosotros". Mencionan sobre su participación en la personalización de la obra. Interpretan también que al cambiar el nombre del local y poner el apellido familiar, Carcas, por delante, el espacio debería reflejar la personalidad y gustos de ambos hermanos en la medida de lo posible.

Lo personal: la identidad de Carcas Casa Pedro

El interior del nuevo local es completamente distinto al anterior: se ha pasado de un local de dos plantas más pequeñas a un espacio amplio y diáfano de una sola planta, con un espacio reservado para diversos eventos que cuenta con una posible división en dos espacios más pequeños.

La mayor parte de los cambios realizados se han hecho teniendo en cuenta al equipo: "Lo que teníamos claro es que queríamos hacer un local que fuera más funcional, más cómodo para trabajar y que nos permitiera pensar tanto en el bienestar del equipo como en poder ofrecer el mejor servicio posible, tanto en sala como en cocina. Hemos intentado que las instalaciones fueran lo más cómodas para el trabajo de nuestro equipo. Necesitaremos un poco de rodaje y acomodarnos al espacio. Hemos intentado mantener la esencia acogedora con la que contaba el antiguo local, aunque sea un espacio completamente distinto y más versátil".

Esta diferencia se nota también en los múltiples usos que puede tener el espacio, ya que se contará con distintas cortinas divisorias en el comedor principal. Esto permitirá que el espacio se pueda adaptar y acoger dos eventos distintos a la vez. En el día a día, el espacio está pensado para dar de comer a unos 60 comensales. Aunque esta cifra se puede aumentar en el caso de grupos más grandes a los que se destine el salón principal entero. "El salón principal está pensado con 40 comensales, para que el servicio sea cómodo tanto para camareros como para comensales. El reservado, por otra parte, tiene espacio para unos 20 comensales".

El local, que se encuentra en sus fases preparatorias finales, se abrirá este mes de septiembre / Josema Molina

Trabajo con artesanos: la importancia de lo local

Los hermanos mencionan la libertad que han tenido a la hora de construir el local a su gusto. Se trataba de un espacio completamente diáfano y abierto, por lo que han podido escoger qué porcentaje de este ocuparía cada espacio: "Al ser un espacio completamente vacío de 300 metros ha sido como trabajar sobre un lienzo en blanco". Menciona Javier Carcas. "Al final el local anterior ya estaba hecho cuando lo adquirimos, por lo que nos tuvimos que adaptar a este. Sí que hicimos alguna reforma para trabajar más cómodos, pero el local tenía sus limitaciones. Aquí lo que hemos hecho ha sido designar desde el principio un espacio concreto a cada área. Después de 20 años de experiencia sabes mejor lo que puedes necesitar. Hemos realizado una cocina, en mi opinión, espectacular; con una zona de pastelería climatizada aparte".

Esta personalización del local se ha traducido en una mayor colaboración con especialistas artesanos. Para ambos hermanos, la conexión con lo local es relevante en la cocina al igual que en el propio espacio: "Trabajamos con Estudio Novo a la hora de decorar el local. Han sido ellas las que, en todo momento, nos han ido ayudando a buscar a los distintos artesanos con los que hemos trabajado. Por ejemplo, los artesanos ebanistas son los que están trabajando en todos los muebles y la madera presente en la decoración, pertenecen a una familia de tercera generación de ebanistas de Borja. Esto es especial para nosotros porque fue allí donde pasamos toda nuestra infancia".

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Toda la madera del restaurante se ha trabajado por ebanistas de Borja / Josema Molina / EPA

"Lo primero para nosotros era ver hacia dónde queríamos orientar el diseño del local, y luego ver qué profesionales necesitábamos. La principal complicación que hemos podido encontrar ha sido por los tiempos, ya que trabajar con artesanos es un proceso largo, pero el resultado merece la pena". También destacan las paredes, elaboradas por un artesano de yeso alabastrino; y la espectacular pieza de mimbre situada en el comedor principal, hecha de igual forma a manos por expertos del material.