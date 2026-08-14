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El Grupo de Rescate de Jaca localiza un cadáver en el Barranco de Chiniprés

La Guardia Civil de Jaca investiga los hechos tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón no identificado durante este jueves

Ubicación del Barranco de Chiniprés.

Ubicación del Barranco de Chiniprés. / Servicio especial

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Periódico de Aragón

Canfranc

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Jaca ha encontrado este jueves el cuerpo sin vida de un hombre, sin identificar, en las inmediaciones del Barranco de Chiniprés, en el término municipal oscense de Canfranc (Huesca).

El aviso por parte del 112 se produjo a las 10.10 horas de este jueves, lo que llevó a activar al Greim de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

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Una vez localizado el cadáver, ha sido evacuado y transportado en aeronave hasta el Cuartel Militar de Candanchú y, posteriormente, a los servicios funerarios, para su traslado al Hospital Provincial de Huesca. El Equipo Territorial de Policía Judicial (EIPJ) de la Guardia Civil de Jaca, investiga los hechos.

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