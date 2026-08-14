El Gancho de Zaragoza se transformará con un nuevo mercado de flores y mascotas a partir de septiembre

Zaragoza ultima los detalles del nuevo Mercado de Flores y las Mascotas, un proyecto destinado a revitalizar la Plaza José María Forqué. Tal y como ya avanzó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el Debate del estado de la ciudad, y como hoy ha desgranado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "a partir de este otoño vamos a estrenar un mercado mensual y periódico de las flores y de las mascotas, que ubicaremos en el corazón del Gancho, una idea que nació de los vecinos del barrio. Les escuchamos y va a ser una realidad".

Gaudes ha hecho especial hincapié en el impacto que tendrá en el entorno, subrayando que este mercado no es solo una propuesta de ocio, sino un motor de cambio dentro de la estrategia de recuperación para la zona de Zamoray-Pignatelli. "Queremos que el barrio recupere su luz, su dinamismo y se consolide como un polo de atracción amable, seguro y lleno de vida para todos los zaragozanos" , ha añadido la consejera.

Bajo el concepto de crear un "jardín urbano efímero", el mercado nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio. El evento, que completó su contenido floral con la aportación municipal de añadir la parte de las mascotas, se celebrará el primer domingo de cada mes, en horario de 11.00 a 15.00 horas, y ya prepara sus tres primeras ediciones que podrían empezar a partir de septiembre.

Esta novedosa propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa. Para lograr esa atmósfera acogedora que invita a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

"Nuestra intención es trasladar a Zaragoza la magia de los tradicionales mercados florales europeos, creando un entorno de convivencia donde la naturaleza y el comercio urbano se den la mano para dignificar el espacio público de Zamoray-Pignatelli", ha señalado Gaudes.

El mercado está concebido como una experiencia de ocio completa que va mucho más allá de la compraventa. La programación está diseñada para retener al público en la zona y generar un ambiente festivo gracias a la música en directo y las sesiones de DJ que amenizarán la jornada. Además, los asistentes podrán disfrutar de una rica oferta gastronómica en un área equipada con Food Trucks, participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía. Se dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso, puntos de agua y asesoramiento profesional. "Zaragoza es una ciudad amiga de los animales. Era fundamental que este nuevo foco de actividad integrara a las mascotas como lo que son: un miembro más de nuestras familias", ha afirmado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad.

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En definitiva, el Mercado de Flores y Mascotas aspira a ser una herramienta de transformación urbana que deje huella edición tras edición. Sus objetivos a corto y medio plazo pasan por aumentar el flujo de visitantes, favorecer el consumo en la hostelería local e impulsar el talento emprendedor del territorio.