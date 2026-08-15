Javier y Luis Antonio Carcas, dueños de Carcas Casa Pedro: "Hay clientes que se han convertido ya en amigos"

Hay restaurantes que llevan tanto tiempo abierto que ya se pueden considerar parte de la cultura culinaria de una ciudad. Uno de estos casos es el de Casa Pedro, un restaurante que lleva más de 75 años abierto en Zaragoza. Este se someterá a un cambio de ubicación y de imagen total, pasando a estar ubicado en la calle San Miguel, número 42. Tras este cambio, el negocio pasará a conocerse como Carcas Casa Pedro, en honor a los hermanos que llevan siendo los dueños y encargados de la cocina desde hace 20 años.

La localización anterior se encontraba en la calle Cadena, número 6; a 4 minutos andando de la nueva. El restaurante se despidió de la ubicación en la que estuvo 75 años este pasado 1 de agosto con un último servicio. Javier y Luis Antonio Carcas confirmaron cómo se sintieron durante este: "Al final fue un día con mucha emoción. Después de pasar 20 años en el mismo local, donde empezamos muy jóvenes y nos hemos ido desarrollando de manera profesional. Son sentimientos encontrados: por una parte, sentimos pena porque guardamos muchos recuerdos; y, por otra, cierta ilusión de poder abrir y centrarnos en el nuevo local".

A la hora de dar servicio en un espacio más amplio que el anterior, ambos hermanos han tomado la decisión de ampliar la plantilla de su restaurante: "Como vamos a tener una mayor capacidad, hemos optado por contratar a gente tanto para cocina como para sala. Iremos viendo las necesidades que vayan surgiendo, pero mantendremos este personal para poder ofrecer el mejor servicio posible".

Un local con presencia en Zaragoza

Cuando los hermanos empezaron con el negocio hace ya 20 años, Casa Pedro ya era un restaurante establecido, con más de 50 años de historia. Esto hizo que tuvieran que ir adaptando el menú poco a poco para poder darle su seña de identidad personal: "Ha sido un proceso largo. Cuando cogimos Casa Pedro ya era un clásico, con una cocina muy de tradición. Intentamos mantenerla durante un tiempo antes de ir adaptándola a nuestro espíritu más joven. Siempre hemos mantenido esa tradición, destacamos por la mezcla entre esta y nuestra innovación".

Comparando los cambios vividos por ambos hermanos, tanto la adaptación al local antiguo como la construcción y cambio de zona actual, consideran que el segundo está siendo más relevante para ellos: "Creemos que este está siendo un cambio mucho más grande. Cuando cogimos el otro restaurante fue mucho más gradual. Esto está siendo un cambio mucho más completo. Estamos adaptando el nuevo local y viendo cómo tomar esta nueva propuesta".

El nuevo local de Carcas Casa Pedro aún se encuentra en obras, ultimando los preparativos para su apertura / Josema Molina / EPA

Carcas Casa Pedro, una historia escrita por muchos

El restaurante ha pasado por muchas manos: desde Pedro, su dueño original y el que le puso el nombre; a su hijo Santiago y, actualmente, los hermanos Carcas. Javier y Luis Antonio mencionan que siguen en contacto con Santiago, el hijo del primer dueño: "Hay una gran amistad entre nosotros, y tenía que entender que había llegado ya el momento de hacer un cambio. Poder venirnos a un local propio nos ayuda a asegurar nuestro futuro y la permanencia en la ciudad".

La historia de Carcas Casa Pedro va más allá de su comida: también incluye el vínculo que se acaba por generar con los clientes más habituales: "Son el tipo de cliente ideal. No buscamos ser el tipo de restaurante que se viene a probar una vez y ya. Buscamos ser un restaurante al que la gente quiera volver. Tenemos clientes a los que hemos visto crecer: que venían con sus niños siendo pequeños, y ahora son los hijos los que vienen con sus parejas. Es algo muy bonito". El cambio de local no va a suponer una gran pérdida de estos clientes habituales, al encontrarse muy cerca de la anterior ubicación se mantendrá su establecida clientela. Mencionan al igual que muchos de los clientes habituales "están expectantes por la reapertura" y que quieren ver cuál será esta nueva dirección.

El cambio de local va a suponer un lavado de imagen para el histórico restaurante / Josema Molina / EPA

La hostelería, un sector cada vez más vocacional

Los cambios no solo son notables en la cocina, la industria hostelera como tal está cambiando. La hostelería se ha vuelto algo cada vez más vocacional, hay que tener mucha pasión para llevar con cariño un restaurante. Esta pasión por la cocina hace que se cree una conexión más profunda entre los trabajadores: "El tema del personal, tanto en este como en todos los sectores, es algo complicado. Nosotros siempre intentamos crear un ambiente muy familiar, con gente que tenga ganas de aprender, de trabajar. Esto va a hacer que el servicio sea todavía mejor".

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Esto se ha notado, también, en el cambio de los días de libranza. Aunque no fuera el caso de Carcas Casa Pedro, ya que siempre han tenido por bandera que cerraban el domingo, muchos otros restaurantes en la ciudad han decidido seguir su ejemplo y pasar su dia de cierre al domingo. Esto facilita la conciliación familiar y el mantenimiento de ambientes de trabajo mejores. Por estos mismos motivos, en Carcas Casa Pedro se están planteando ampliar los días de cierre por descanso semanal a dos, siendo estos lunes y domingo. "Buscamos trabajar al máximo los días que estamos abiertos, sabiendo que después vamos a tener la libertad dos días de descanso. Hay días que por muy festivos que sean, nosotros tenemos que descansar también", menciona haciendo referencia a fechas como Navidad o Año Nuevo.