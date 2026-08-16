El menú del nuevo Carcas Casa Pedro: "Las tendencias han ido cambiando, y las hemos adaptado a nuestro estilo"

En gran medida, la esencia de un restaurante reside en su comida. Desde la elaboración del menú hasta la selección de los alimentos o la elaboración de los platos en sí, todo acaba por influir en los clientes que acudirán al negocio. Para Carcas Casa Pedro esto nunca ha sido un problema: la experimentación con las diferentes tendencias culinarias de cada momento les ha permitido adaptarse a estas sin perder su esencia.

Su reciente cambio de ubicación, pasando a estar en la calle San Miguel 42, va a suponer también una nueva imagen para el histórico restaurante. El primero de los cambios se encuentra en el nombre, el negocio antes conocido como Casa Pedro pasará a conocerse como Carcas Casa Pedro. Este cambio da más relevancia a Carcas, apellido de los actuales dueños.

Este cambio incluye también una ligera renovación de su actual carta. Buscan no perder su esencia y les ha hecho "ser un sitio al que la gente quiere volver", como mencionan sus dueños. Esto hace que mantengan sus opciones más populares que se han convertido en clásicos con el tiempo, como su menú degustación, mientras que añaden nuevas secciones al menú para, poco a poco, adaptarse a los nuevos paladares.

El proceso: cómo se modifica la carta

A la hora de realizar sus innovaciones, siempre piensan en el producto autóctono. Los hermanos, que pasaron parte de su infancia en Borja, le dan gran valor a este: "El producto del territorio es una de las bases fundamentales. Nos permite llevar la cocina de sabor por bandera". Mencionan también que han detectado, conforme ha ido avanzando el tiempo, un gran cambio en cuanto a las tendencias culinarias que demandan sus clientes: "Nos hemos ido intentando adaptar a varias, como puede ser la cocina fusión. Le hemos dado un toque aragonés, intentando mantener a la vez nuestra esencia":

Por otra parte, los hábitos de consumo también han ido cambiando. Esto ha tenido un impacto en la carta, ya que buscan que la gente pueda disfrutar de su comida de forma general: "Nos hemos adaptado a estos nuevos consumos, pensando más en la sostenibilidad, en el uso de productos de temporada, de productos vegetales. Hemos creado en la carta un apartado de platos vegetales, para aquellos clientes que quieren buscar opciones saludables y alejadas de la carne".

La cocina del nuevo Carcas Casa Pedro se ha hecho a medida de las preferencias de los hermanos / Josema Molina / EPA

El restaurante también destaca por su zona de Gastrobar, que ha recibido distintos reconocimientos desde que lo comenzaron a llevar los hermanos, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Dentro de estos se encuentran el Premio a la Mejor Tapa de España 2018 y el reconocimiento como Subcampeones en el Concurso Mundial de Tapas. "Queremos mantener nuestra zona de Gastrobar, es parte de lo que nos ha hecho más reconocidos y ha ayudado a elevar nuestra carrera profesional".

Las novedades, qué se incorpora y se mantiene

Se prevé que la nueva carta mantenga algunos de sus mayores éxitos, como el Menú Carcas: un menú de degustación en el que se puede probar una gran parte de los sabores que han convertido a Carcas Casa Pedro en un referente de la cocina local. Esta opción se mantiene casi inalterada, con pequeñas variaciones que marcan el cambio de etapa. A este clásico de su cocina se le ha añadido una segunda opción, otro menú degustación más amplio que incluye gran parte de las novedades de esta etapa. Se conocerá como Menú Esencia.

Uno de los platos típicos de Carcas Casa Pedro que se mantendrá en su carta / Laura Trives / EPA

Esta incorpora opciones distintas a los platos, cambiando por completo el enfoque del menú y los platos que se encuentran en este: su tradicional corvina con curry de borraja se convertirá en rodaballo a la parrilla con salsa de almendras y miso. Además de los cambios en los platos, este cuenta con un entrante más, sumando un total de tres. Los procesos de elaboración más costosos y la mayor cantidad de comida explican la diferencia de precio entre los menús: el Menú Carcas, que es el menú degustación tradicional, se mantiene en 60 euros; mientras que el Menú Esencia ascenderá a 80 euros.

Noticias relacionadas

Además de las opciones de degustación, Carcas Casa Pedro contará también con una opción de carta para aquellos que prefieran escoger de forma concreta qué cenar. Muchas de las opciones presentes en los menús cerrados se encontrarán también en la carta, dando un amplio repertorio de opciones para aquellos que quieran experimentar esta experiencia que se ha convertido por su propio peso en un esencial de la cocina zaragozana.