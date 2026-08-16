El modelo que actualiza los centros comerciales llega a Zaragoza para quedarse: Plaza Park y Torreblanca, los últimos ejemplos

El concepto de los parques comerciales (conocidos en el sector como retail parks) ha llegado a Zaragoza para quedarse. La capital aragonesa estrenará dos nuevos complejos de forma inminente (Torreblanca y Plaza Park, con inversiones que suman más de 65 millones), con distintos enfoques pero compartiendo una serie de características que los han convertido en atractivos para los inversores y las distintas marcas. Se trata de un modelo que está en pleno auge, tal y como demuestran los datos que maneja la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), que apuntan a que, de los 36 nuevos proyectos que se van a estrenar en España en los dos próximos años, 28 de ellos (más del 77%) serán en formato retail park, en el cual se combinan tiendas, ocio y restauración en naves que se implantan al aire libre y que suelen incluir extensas zonas de aparcamientos públicos.

En el caso de Zaragoza, pese a triplicar la media nacional de metros cuadrados por habitante, los únicos ejemplos que existen de este concepto son la parte sur de Plaza Park, que está transformando el antiguo Plaza Imperial, y La Torre Outlet, un complejo que nació rodeado de polémicas judiciales, que aún mantiene, pero que aglutina en torno a 60 marcas en la carretera de Logroño.

En esa misma vía, después del verano, abrirá el nuevo Aldi junto a la recién reformada N–232, en los límites entre Garrapinillos y Utebo. Será la primera piedra del Parque Comercial Torreblanca, bautizado así por su cercanía a la urbanización homónima, en un complejo que sumará otras tres aperturas antes de que acabe el presente 2026: un McDonald’s, un Action y una gasolinera low cost, Plenergy. La idea de la promotora, Zentra SL, es cerrar el desembarco de un gimnasio y otro establecimiento de comida rápida en 2027, con una inversión de 10 millones para construir los establecimientos.

Laura Trives

Precisamente, para el primer semestre del próximo año está prevista la resurrección definitiva del antiguo Plaza Imperial, cuyo derribo sigue avanzando. Los buenos resultados de Costco han llevado a los promotores, Inversiones Carney, a revitalizar con una inversión de 56 millones una parte del proyecto comercial que esta vez se ha denominado Plaza Park y que ya cuenta con cuatro marcas confirmadas para acompañar al makro norteamericano: Müller, Primaprix, Pepco y Skechers. Hasta la apertura de La Torre Outlet, Plaza Imperial era el único caso que había referido a los parques comerciales tanto en Zaragoza como en toda la comunidad.

Fuentes de la AECC subrayan a este diario que, en la mayoría de los 28 retail parks que se van a estrenar en el país de aquí a 2028, la superficie bruta alquilable (SBA) es inferior a 25.000 metros cuadrados. En cambio, de los dos proyectos que hay en este momento en construcción en Zaragoza, tan solo uno de ellos cumple con esa premisa, Torreblanca. Los seis establecimientos que hay previstos ocuparán unos 10.500 metros cuadrados, a los que se sumarán otros 14.000 metros cuadrados reservados para unas 400 plazas de aparcamiento.

El nuevo supermercado de Aldi en el centro comercial entre Zaragoza y Utebo. / Laura Trives

Por contra, solo la zona sur de Plaza Park, en funcionamiento desde 2008, suman 40.000 metros cuadrados de SBA, prácticamente al completo con la llegada de Brico Depôt, que ocupará 8.000 metros cuadrados, y la ampliación de Padel Plaza en otros 2.500. La nueva zona que se pondrá en marcha en 2027 añadirá más de 40.000 metros cuadrados extra de SBA, con tiendas, ocio, restauración, servicios, un hotel y 4.000 plazas de parquin. La Torre Outlet, con más de 60.000 metros cuadrados de superficie alquilable, también es mucho más amplio que el concepto que llega con Torreblanca.

Un modelo en auge

En cualquier caso, el interés por los parques comerciales no va a menguar y desde la AECC anticipan un “mayor peso” del ocio, la restauración y los operadores de moda low cost. “El formato ha pasado de ser complementario a convertirse en uno de los motores del retail físico. Desde hace varios años, los parques comerciales con espacios al aire libre, amplias zonas de aparcamiento y entrada directo desde la calle responden muy bien a las nuevas pautas de consumo, basadas en la conveniencia y la facilidad de acceso”, inciden.

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En relación a este último punto, tanto el impulso a Plaza Park como a Torreblanca llega de forma paralela a una mejora en las infraestructuras cercanas. En el primer caso, para finales de 2027 está previsto que concluyan las obras del nuevo acceso a la plataforma logística por Turiaso. Mientras, el complejo situado entre Zaragoza y Utebo dependía exclusivamente de las obras de la N–232, transformada en un paseo urbano. Tanto es así que los malos accesos fueron una de las principales razones que llevaron a Aldi a cerrar sus puertas hace una década.