La quiebra de la empresa de seguridad del Ibercaja Estadio obliga a lanzar un nuevo contrato

Cambios en el día a día del Ibercaja Estadio, la casa del Real Zaragoza en el Actur. La sociedad Nueva Romareda, impulsora de la reforma del campo de fútbol del club de la capital aragonesa, ha publicado un nuevo concurso para buscar una empresa que ejerza la vigilancia del campo modular y su entorno. El motivo principal es la declaración del concurso de acreedores de la firma que se encargaba de esa tarea desde el pasado verano.

Paso a paso. El 15 de julio de 2025, tal y como reconoce la justificación del contrato publicado esta semana, Nueva Romareda y Security Services Kuo SL formalizaron el contrato de vigilancia por 653.385,60 euros por dos años. Sin embargo, el pasado 11 de junio, el Tribunal de instancia de Madrid plaza nº3 declaró en concurso de acreedores a la citada firma. El administrador concursal comunicó hace un mes, el 8 de julio, a Nueva Romareda "la inexistencia de una alternativa viable de continuidad del servicio" y el 22 de julio se acordó "incoar el expediente de resolución del contrato".

Una semana después se formalizó con un contrato de emergencia con Alerta y Soluciones de Seguridad SL, por un importe de unos 96.767,04 euros (IVA no incluido) para que realizase las tareas de vigilancia desde el 1 de agosto y hasta el próximo 11 de octubre. El compromiso no tiene opción de prórroga y por este motivo, "ante la próxima finalización del contrato tramitado de urgencia", Nueva Romareda vuelve a sacar a concurso la vigilancia.

El contrato publicado por la sociedad tiene un presupuesto base sin impuestos de 481.436,80 euros (582.538,23 euros con impuestos incluidos), pero está valorado en 722.709,12 euros. El servicio, según consta en el pliego del concurso, se empezará a prestar desde el mismo 12 de octubre y tendrá una duración de un año, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo por seis meses si fuera necesario y se cumplieran las condiciones.

Las exigencias del compromiso

Las condiciones definen el compromiso como "vigilancia de seguridad del recinto del Ibercaja Estadio" el motivo del concurso, que tiene como objetivo cubrir "la vigilancia del estadio provisional, incluido el perímetro definido por el vallado de cerramiento ejecutado". Así, la empresa que resulte ganadora del concurso que se resolverá a partir del 2 de septiembre, última fecha para presentar ofertas, deberá prestar "el servicio de vigilancia del recinto ante intrusos o situaciones de emergencia dentro del marco establecido por la legislación de seguridad privada durante 24 horas y 365 días". Se requiere también ser capaz de llevar a cabo "actuaciones de contención o alarma previstas".

Entre las tareas que deberá llevar a cabo el equipo encargado de la vigilancia se incluye "la patrulla del perímetro exterior del recinto como del propio recinto del estadio", realizando "rondas periódicas" o utilizando "los sistemas de vigilancia instalados". La empresa se responsabilizará del "control de acceso al recinto de personal autorizado fuera de las horas de acceso público del equipamiento deportivo".

Pero la adjudicataria del contrato no se encargará de "la seguridad específica del recinto o el control de acceso del entorno en los días de evento", es decir, ni en los partidos de fútbol del Real Zaragoza ni en los espectáculos alternativos, como conciertos, que se pudieran celebrar en el próximo año, tiempo de duración de la licitación. Sin embargo, en esas jornadas de mayor afluencia "sí mantendrá la vigilancia general en términos similares al resto del tiempo".

En la vigilancia del Ibercaja Estadio participarán durante las 24 horas del día dos vigilantes, que contarán con un vehículo proporcionado por la contratista para llevar a cabo estas valores de vigilancia. También tendrán una caseta que funcionará como "cabina de control". Según describe el contrato, en la actualidad ya existe "un edificio modular prefabricado en régimen de alquiler" que puede servir para esta función.