De travesía a paseo urbano y comercial: la transformación de la avenida que une Zaragoza y Utebo

Los vecinos de Utebo vieron colmada una de sus aspiraciones históricas hace un mes y medio, cuando, a finales de junio, se dieron por concluidas las obras de reforma de la antigua carretera de Logroño que separaba el casco urbano, principalmente, del Alcampo y el centro comercial que existe a su alrededor. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, ejecutó las obras por 8,2 millones de euros y transformó la N–232 en un paseo urbano del que, eso sí, no solo se han beneficiado los habitantes del muncipio zaragozano.

En ese sentido, unos metros antes de llegar al Alcampo, pero en ese mismo lado de la travesía, había un vacío comercial que llevaba años sin salir a flote. En sus suelos, que jurídicamente están en Zaragoza capital (en el barrio rural de Garrapinillos, concretamente), estaba el viejo Aldi, que se vio obligado a cerrar hace más de una década, entre otras razones, por los malos accesos que había a la parcela, que da también a la urbanización Torreblanca.

Fue hace seis años cuando la promotora Parques Industriales del Levante (hoy Zentra SL) dejó perfilado un acuerdo para revitalizar el proyecto, aunque siempre supeditado a las obras de reforma de la N–232. Y, aproximadamente, hace dos años se rubricó con el propietario privado de los suelos la operación que derivará en el Parque Comercial Torreblanca, cuyos primeros establecimientos abrirán tras el verano (Aldi, en otra parcela distinta de la que ocupaba anteriormente, será el primero).

Laura Trives

De esta forma, ese lado de la nueva avenida Logroño de Utebo quedará prácticamente completo cuando estén instaladas todas las firmas que el nuevo complejo quiere atraer, algo que podría quedar certificado en 2027. A las cuatro confirmadas (Aldi, McDonald’s, Action y Plenergy) se le sumarían, mínimo, otras dos, en principio una cadena de gimnasios y otro establecimiento de comida rápida.

Dichas marcas servirían, pese a ser centros comerciales distintos, para completar la oferta en la parte más cercana a Garrapinillos, con los accesos a ambos complejos (Torreblanca y Alcampo) renovados y mejorados. Junto al hipermercado hay establecimientos que van en la misma línea del nuevo parque comercial, con un Burger King o un Leroy Merlin, además de varias tiendas en un formato más reducido, ubicadas en las naves pegadas al Alcampo, que incluyen servicios variados como telefonía, restauración, una óptica, moda para niños o muebles y productos para el hogar.

Entorno del Lidl de Utebo, junto a la recién reformada avenida. / Laura Trives

La vieja N–232, por tanto, no solo se ha transformado en un paseo urbano, sino que ha permitido ampliar su rama comercial gracias al proyecto en Torreblanca. De hecho, en la acera de enfrente, la más cercana al casco urbano de Utebo, se encuentra otro centro comercial, en este caso liderado por Ática, donde también hay un Lidl, un restaurante o un gimnasio, en un entorno que no solo precisaba de su renovación por los accesos deficitarios.

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También era clave mejorar la seguridad, teniendo en cuenta que, junto al Lidl, está el CEIP Parque Europa y existe una zona verde muy transitada por los niños de la localidad utebana. De hecho, con las obras se buscaba consolidar la velocidad máxima, de 50 kilómetros por hora, incluir aceras más anchas (casi 12.000 metros cuadrados) y un carril bici de 820 metros de longitud.