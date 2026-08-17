El barrio de Zaragoza que cumple 15 años con la esperanza de ganar nuevos servicios

Hace 15 años nació un barrio en Zaragoza. La primera piedra se había colocado dos años antes, en 2009, y en 2011 ya habitaban las calles de Parque Venecia sus primeros vecinos. Hoy es uno de los barrios más jóvenes de la ciudad y que pronto verá cómo le nace un hermano pequeño al otro lado del Canal Imperial, donde se levantará lo que ya se conoce como Parque Venecia 2. Tres lustros después, el presidente de la asociación vecinal de este barrio, José Antonio Andrés, hace un repaso de las que son las principales reivindicaciones de sus convecinos.

«Nuestra principal expectativa ahora mismo es poder tener un instituto cuanto antes», explica el representante vecinal, que recuerda que recientemente el ayuntamiento aprobó la modificación del Plan General para poder construir el centro de educación secundaria. Este compromiso se lo arrancaron al consistorio y al Gobierno de Aragón los vecinos de Parque Venecia después de las protestas impulsadas contra la decisión de la consejería de Vivienda de utilizar una parcela destinada a equipamiento a levantar viviendas. «En el barrio no hace falta más vivienda, hacen falta equipamientos», decían entonces los habitantes.

Carteles contra la construcción de pisos en solares de equipamientos. / PABLO IBÁÑEZ

Finalmente, se harán las viviendas pero también el instituto, y es que según recuerda Andrés, en el barrio viven unos 1.000 niños que pronto serán adolescentes y que necesitarán de un instituto cercano para evitar desplazamientos evitables y más en una zona con pocas conexiones en transporte público.

En el barrio sí que hay dos colegios de educación infantil y primaria (el Parque Venecia y el María Zambrano, que se inundó con la tormenta de 2023) y una escuela municipal infantil. «Después del instituto iremos a por el centro de salud. En el barrio tenemos ya casi 10.000 personas, por lo que somos suficientes. Y si no, por lo menos, tendrían que dotar de más recursos al centro de salud de La Paz porque está ya muy saturado. Las citas en la Atención Primaria pueden demorarse unos 20 días», lamenta el hombre, una situación que, no obstante, no dista mucho de la que se da en otros barrios ya consolidados de la capital aragonesa.

La movilidad

La movilidad es otro de los puntos que, según los vecinos, deberían mejorar, si bien con la adjudicación del nuevo contrato del autobús urbano el año que viene las líneas que dan servicio en el barrio les conectarán también con el entorno de la plaza emperador Carlos V y, por tanto, con la línea 1 del tranvía. «Lo que sigue faltando es la marquesina. Si llevamos 15 años en el barrio, llevamos 14 reclamándola», lamenta Andrés, que asegura que es una queja recurrente entre los residentes. «Con la urbanización de Parque Venecia 2 esperamos que se ejecute por fin el puente sobre el Canal», añade en lo que se refiere a las soluciones para el tráfico privado.

Sobre las obras impulsadas por el ayuntamiento después de la tormenta del 6 de julio de 2023, Andrés apunta a que «lo que se ha hecho ha dado cierta tranquilidad, pero queda mucho por hacer y por invertir». Se tiene que concretar, por ejemplo cuándo se construirán los tanques de tormentas que se construirán aguas arriba del Barranco de la Muerte y también el cauce subterráneo bajo la Z-30.

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El barrio, las parcelas residenciales están ya casi todas completas. Falta una grande en la que Ebrosa comenzará a comercializar pisos dentro de poco y «otras dos o tres pequeñas que aún tardarán en salir al mercado», zanja Andrés.