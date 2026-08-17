Nueva conexión aérea entre Zaragoza y Galicia: Fly2Galicia aterriza en la capital aragonesa

Zaragoza tendrá una nueva conexión aérea con Galicia. La compañía Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre, entre ellos, la capital aragonesa. Se suma al anuncio de Wizz Air, que recuperará el vuelo directo con Galicia y lo hará antes de lo previsto, también en el mes diciembre.

No es casualidad que dos aerolíneas hayan apostado por conectar Galicia con Aragón. Cuando Ryanair decidió cumplir con su amenaza y suprimir varios de sus vuelos desde aeropuertos locales como medida de presión ante el incremento de las tasas aeroportuarias fijadas por Aena el pasado mes de septiembre, otras compañías vieron que se abría una ventana de oportunidad para ocupar su espacio. Y así ha sido.

Wizz Air anunció a finales de julio que iba a instalar una base permanente en la capital gallega, conectando de nuevo con Santiago de Compostela tres veces por semana. Según explicó en un comunicado, la aerolínea volará desde Galicia a Canarias, Andalucía y Aragón ya en diciembre, y no en febrero como se preveía inicialmente. Su primer vuelo será el 17 de diciembre con vuelos a Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza, mientras que el día siguiente inaugurará trayectos hacia Gran Canaria y Fuerteventura.

Ahora, Fly2Galicia, la enigmática empresa que inició el pasado mes de abril una campaña en redes sociales prometiendo «despegar muy pronto desde Santiago para conectar Galicia» cumplirá su propósito y comenzará a operar desde el aeropuerto compostelano en tan solo tres meses y medio. Así, la terminal de Lavacolla contará desde el próximo mes de diciembre con una nueva compañía que unirá la capital gallega con ocho destinos nacionales y europeos, entre ellos Zaragoza.

Interior del aeropuerto de Zaragoza, donde Wizz Air ya opera desde hace 14 años y Ryanair desde 2004. / Josema Molina

No hay que olvidar que se trata de una ruta clave, especialmente por la conexión logística que une a ambas ciudades a través de Inditex. Solo en 2024 viajaron 36.402 pasajeros entre ambas capitales, superando a otras líneas como la de Bruselas o la de Marrakech. Esta ruta, una de las más utilizadas y demandadas, se canceló en diciembre de 2025. No era la primera vez que la aerolínea irlandesa suspendía esta conexión. Ya lo hizo en 2020, apenas unos meses después de haberla inaugurado, en plena pandemia. En 2023, Ryanair la recuperó con dos frecuencias semanales hasta el pasado mes de noviembre.

Vuelos desde el 1 de diciembre

El proyecto arrancará el próximo 1 de diciembre con una primera red de ocho destinos nacionales y europeos formada por Alicante, Zaragoza, Granada, Bruselas, Múnich, Milán-Malpensa, Praga y Venecia. Esta programación inicial contempla dos frecuencias semanales (ida y vuelta) en cada una de las rutas, salvo en el caso de Alicante, que contará con tres. De este modo, la compañía cifra en 17 los vuelos semanales que partirán desde Lavacolla, con sus sendos trayectos de regreso.

Tal y como han avanzado los promotores del proyecto a Faro de Vigo, del Grupo Prensa Ibérica, los slots aeroportuarios necesarios para la operativa ya han sido confirmados. Por ello, la compañía abrirá oficialmente el próximo martes su página web y pondrá a la venta los billetes de su primera temporada, con vuelos programados hasta el 24 de octubre del próximo año.

Airbus A320

Pese a que la compañía había comunicado en sus redes sociales que utilizaría un Boeing 737-800, finalmente la primera operativa se apoyará en un Airbus A320 que tendrá su base en el aeropuerto Rosalía de Castro.

Fly2Galicia no operará los vuelos con un certificado de operador aéreo (AOC) propio. Según explican sus promotores, han optado por trabajar con un operador aéreo europeo que ya dispone de las autorizaciones necesarias y que será quien realice los vuelos para la marca gallega con su propio AOC y licencia de explotación. No obstante, el acuerdo con este operador está sujeto a condiciones de confidencialidad de modo que la identidad del mismo será comunicado más adelante.

Un avión de Wizz Air en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza, donde ofrece ya dos rutas con Ruimanía. / El Periódico

Sin embargo, adelantan que el modelo elegido es el denominado wet lease/ACMI, mediante el cual el operador aéreo será quien realice los vuelos mientras Fly2Galicia asume la comercialización, la distribución y el desarrollo de las rutas, así como la gestión del producto bajo su marca. Es por ello que la compañía no ha iniciado un procedimiento para obtener un AOC propio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), si bien los promotores apuntan que la estructura de Fly2Galicia podrá evolucionar en el futuro conforme crezca el proyecto.

Del mismo modo, Aviation & Mobility Services Group S.L. —la sociedad que está detrás de la iniciativa— inscrita en el Registro Mercantil como agencia de viajes no necesitará modificar su clasificación CNAE, ni está prevista la constitución de una nueva sociedad para realizar directamente la operación aérea.

El ambicioso objetivo de la DGA

El Gobierno de Aragón lleva años negociando con distintas aerolíneas para conseguir que instalen en Zaragoza una base permanente para garantizar así una parrilla mucho más completa. El acuerdo estaba muy avanzado con Ryanair cuando la irlandesa decisión reducir sus vuelos desde los aeropuertos locales. En el caso de la capital suprimió sus conexiones a París, Santiago y Fez, que movieron durante las temporadas de verano e invierno de 2024 hasta 90.000 viajeros.

Ahora, el Ejecutivo autonómico trabaja para poner en marcha en 2027 una promoción turística de calado que le permita ganar nuevas rutas y, así, disparar el número de pasajeros que eligen Zaragoza para viajar a distintos destinos nacionales e internacionales. Para ello, el Gobierno que lidera Jorge Azcón tiene previsto impulsar plan que pasaría por poner más dinero público a través de contratos de promoción turística. Entre los objetivos autonómicos se encuentran conexiones con Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este.