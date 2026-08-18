Las consecuencias del eclipse: Zaragoza ha duplicado el número de viajeros extranjeros en las oficinas de turismo

El eclipse solar ha dejado una profunda huella en Aragón, también en el ámbito económico. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza ha destacado que el puente del 15 de agosto dejó" un balance turístico positivo", marcado especialmente por el crecimiento de visitantes internacionales en un periodo marcado por el fenómeno astronómico. Entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, las oficinas de turismo atendieron 2.501 consultas de viajeros de todas las procedencias, un 11% más que durante el mismo periodo festivo de 2025.

La ciudad registró una media superior a las 800 consultas diarias. La jornada de mayor actividad fue el sábado, cuando se atendió a 1.162 personas, mientras que el viernes se contabilizaron 776 consultas y el domingo, 563. El dato más destacado corresponde al turismo internacional. De hecho, estos visitantes aumentaron un 51% de las peticiones.

Por su parte, los visitantes nacionales realizaron 1.261 consultas, el 50,5% del total. Dentro de este apartado destaca el aumento del peso de las consultas procedentes de la propia ciudad de Zaragoza, que han pasado de representar el 8% en 2025 al 21% este año.

Según los datos registrados por las oficinas de turismo, Francia ocupó el primer lugar en el conjunto de procedencias de los usuarios atendidos durante estos tres días. Entre el público internacional, los visitantes galos concentraron el 38% de las consultas y se situaron por delante de Italia con un 12%, Reino Unido con un 9% y Alemania con un 7%. Además, el peso de mercados como Estados Unidos y Colombia aumentó respecto al balance del año anterior. En el ámbito nacional, por detrás de Zaragoza ciudad destacan Cataluña con un 20%, la Comunidad de Madrid con un 16% y la Comunidad Valenciana con un 12%.

La estancia media de los visitantes fue de entre dos y tres días y el principal motivo del viaje estuvo relacionado con la oferta monumental y cultural de Zaragoza. El 54% de las consultas solicitó información sobre monumentos y museos, el 14% estuvo relacionado con los servicios turísticos y el 9%, con los transportes.

Mirador de la Zuda

Los servicios turísticos municipales mantuvieron también una elevada actividad durante el puente. Según los datos recopilados, 2.288 personas participaron en las visitas guiadas y utilizaron el bus turístico o el mirador de las Cuatro Culturas del torreón de la Zuda, lo que supone un incremento global del 10% respecto a 2025.

Así, el bus turístico registró 1.116 viajeros, un 9% más que el año pasado. La modalidad diurna reunió a 933 usuarios, mientras que 92 personas participaron en el Megabús, que aumentó su demanda un 37%. Por su parte, 1.109 personas subieron al espacio de exposiciones juntos a la plaza del Pilar, un 15% más que durante el mismo periodo festivo de 2025.