Así es el modelo de avión que conectará Zaragoza con Galicia

Fly2Galicia, la empresa que inició el pasado mes de abril una campaña en redes sociales prometiendo «despegar muy pronto desde Santiago para conectar Galicia» cumplirá su propósito y comenzará a operar desde el aeropuerto compostelano en tan solo tres meses y medio. Esta compañía conectará Zaragoza con la termina de la terminal de Lavacolla y para sus viajes utilizará un Airbus A320 que tendrá su base en el aeropuerto Rosalía de Castro.

Inicialmente anunció que iba a utilizar utilizaría un Boeing 737-800, pero finalmente será un Airbus A320 el elegido, que forma parte de la familia A320 de Airbus, que incluye actualmente los A319, A320, A321 y A321XLR. Según Airbus, la familia cubre aproximadamente el mercado de 120 a 244 pasajeros, dependiendo del modelo y de la configuración de cabina.

Este modelo se caracteriza especialmente por el uso de controles de vuelo digitales fly-by-wire. Airbus destaca además la elevada comunalidad entre los distintos miembros de la familia: comparten filosofía de cabina de vuelo y procedimientos operativos, lo que facilita la formación y la operación de diferentes variantes por parte de las aerolíneas.

De la mano de un operador europeo

La peculiaridad de esta compañía es que no operará los vuelos con un certificado de operador aéreo (AOC) propio. Según explican sus promotores, han optado por trabajar con un operador aéreo europeo que ya dispone de las autorizaciones necesarias y que será quien realice los vuelos para la marca gallega con su propio AOC y licencia de explotación.

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El proyecto arrancará el próximo 1 de diciembre con una primera red de ocho destinos nacionales y europeos formada por Alicante, Zaragoza, Granada, Bruselas, Múnich, Milán-Malpensa, Praga y Venecia. Esta programación inicial contempla dos frecuencias semanales (ida y vuelta) en cada una de las rutas, salvo en el caso de Alicante, que contará con tres. De este modo, la compañía cifra en 17 los vuelos semanales que partirán desde Lavacolla, con sus sendos trayectos de regreso.