La Scarpetta llega a Zaragoza: este es el restaurante italiano que está conquistando el barrio del Actur

La comida italiana está a la orden del día en todos los rincones del mundo. Con su llegada a la península ibérica en la década de los años 60, se ha vuelto un indispensable para la oferta gastronómica de cualquier ciudad. Zaragoza vio nacer su primera pizzería en 1969, el Salvatore. Un local que recientemente se ha sabido que ha cerrado y se va a convertir en un sushi, otra de las modas del momento. Pero eso no es impedimento para que Italia siga dejando huella en España y fue a finales de junio cuando un nuevo restaurante italiano llegó a una de las zonas con más variedad de la ciudad.

Lleva por nombre 'La Scarpetta', que en italiano da lugar a una expresión que significa la acción de rebañar el plato con pan para untar la salsa o el aceite ('fare la scarpetta'), y se encuentra en el barrio del Actur, fiel a ser conocido por su gran actividad comercial en el entorno de GranCasa. Más concretamente en la calle de María Pardo Bazán número 5, a menos de cinco minutos del mencionado complejo de tiendas y restauración.

Todo hecho para rebañar el plato

Su especialidad son las pizzas napolitanas con pequeños retoques modernos en sus ingredientes, además de una gran variedad de pastas, aunque también tienen variantes 'antipasti' para aquellos que se quieran salir de lo típico. El carpaccio de Angus, de gambón o ensaladas variadas son dos de estos platos, pero destaca como entrante su queso provolone fundido para untar con su focaccia casera, siguiendo al pie de la letra el significado del apodo del restaurante.

Los risottos y las pastas están también a la orden del día, algunas frescas y otras rellenas de, por ejemplo, ragú de rabo de toro o de burrata, otro clásico lácteo italiano. En cuanto a las pizzas van de lo más típico, como la de 'Quattro formaggi' o la carbonara, hasta elaboraciones más especiales que se salen de lo habitual.

Plano detalla de La Scarpetta, pizza insignia de esta nueva apertura en Zaragoza / Servicio Especial

Su insignia de la carta es 'La Scarpetta', una pizza que reúne varias intensidades y texturas mediterráneas y que la hacen única en Zaragoza: longaniza, 'straciatella' de burrata, mermelada de tomate, pesto, mozarella y granella de pistacho. Una explosión de sabores acompañados de una masa y unos gruesos bordes aliñados con más pesto o más tomate.

Sello italiano original

La guinda del pastel lo ponen los postres, que además de tener tarta de queso y helado, ofertan otros dos productos italianos para poner broche a esta experiencia. El tiramisú es infalible, ya sea en su versión más clásica o de pistacho, otro de los ingredientes que están a la moda. Y luego está el babá, un dulce esponjoso bañado en ron y cocinado al horno que va acompañado de crema y amarena.

El rango de precios de todos los platos principales va de 10 a 15 euros, mientras que los postres rozan los 6.

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Así, mientras El Salvatore pone fin a más de medio siglo de historia como primera pizzería de Zaragoza, la ciudad sigue incorporando nuevos locales que mantienen viva la pasión por la gastronomía italiana. La Scarpetta se suma ahora a una oferta que no deja de crecer, con la tradición napolitana como base y un toque moderno para conquistar a los paladares zaragozanos.