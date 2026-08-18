Zaragoza perderá más de 10 grados en solo cinco días tras la entrada de una nueva dana: ¿punto y final al calor extremo este verano?
La entrada de una masa de aire frío hará que la semana termine con una caída significativa de las temperaturas y los modelos meteorológicos no prevén de momento nuevos episodios de calor extremo
Aragón va a emprender un viaje exprés desde la sofocante y, este año, extrema canícula hasta el inicio del fin de uno de los veranos más calurosos que hayamos vivido. La culpable será la entrada de una dana acompañada de una masa de aire frío que irrumpirá en la península a mitad de semana y se llevará por delante las temperaturas disparadas, ya habituales este año, hasta valores bastante más suaves. El caso más extremo, según las previsiones actuales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se dará en Zaragoza capital, que perderá más de 10 grados en un puñado de días.
No será inminente y la previsión está sujeta todavía a incertidumbre, pero hoy es el escenario más probable y con posibilidades de alargarse en el tiempo. Este martes, el camino será todavía el contrario, el de ascenso. Aemet mantiene activos avisos en todo Aragón por las altas temperaturas. Serán de calor amarillo en toda la comunidad salvo en la sierra de Gúdar y el Maestrazgo, que escapará durante 24 horas de las alertas del organismo estatal, y el sur de Huesca, donde el aviso será naranja por temperaturas de hasta 38 grados. Ese precisamente será el valor que se espera que alcance la capital aragonesa durante el día.
El miércoles será el pico de este nuevo episodio que acercará a varios municipios al calor extremo. Será el caso de Zaragoza, que junto con Caspe o otros municipios del valle del Ebro marcarán las máximas absolutas en la comunidad, con temperaturas que rozarán o incluso alcanzarán los 42 grados. También sobre los 40 grados se moverán las localidades del Bajo Aragón, Cinco Villas o bajo Cinca o Monegros.
Calatayud, Teruel o Jaca también tendrán una jornada muy calurosa, moviéndose entre los 39 y los 37 grados, respectivamente. Todo Aragón estará bajo avisos de la Aemet por las altas temperaturas, que serán de color naranja en la ribera del Ebro y el sur de Huesca.
Caída abrupta de las temperaturas
Tras tocar techo, la pendiente térmica comenzará a bajar, de manera más o menos pronunciada conforme entre una dana y aire frío procedente de latitudes altas, que dejarán dos protagonistas hasta el domingo: las lluvias y una caída radical de los termómetros.
El jueves será un día de cierta transición. Las temperaturas seguirán siendo altas, con 38 o 39 grados en el valle del Ebro y el Bajo Aragón y varias zonas todavía por encima de los 35 grados, pero que empezará a marcar el paso de las próximas jornadas. A partir del mediodía podría caer alguna gota en el Pirineo, sin descartar tampoco algún chubasco aislado en la ibérica de Zaragoza, centro y sureste de Huesca y Bajo Aragón, aunque todavía es muy pronto para profundizar en este pronóstico.
Las puertas del fin de semana sí dejarán ya el primer cambio sensible de tiempo en todo Aragón. Zaragoza perderá 10 grados respecto a las máximas del miércoles, es decir, el mercurio se quedará estancado en los 32 grados, similar a otros municipios como Alcañiz, Ejea de los Caballeros, Monzón, Teruel o Calatayud. Las máximas que contempla la Aemet para Caspe, 34 grados, será la más alta de la comunidad, pero, aun así, son 8 grados menos que las 48 horas anteriores. En el Pirineo hay probabilidades de lluvia, especialmente durante la noche.
El sábado se esperan pocos cambios, aunque el domingo podrían perderse de nuevo algún grado para, en el caso de Zaragoza, sobrepasar por poco los 30 grados. En realidad, son valores propios de esta época del año, aunque la evolución de este verano ha hecho que este hecho sea anómalo. En perspectiva, entre mañana miércoles y el último día de la semana, la capital aragonesa se dejará por el camino prácticamente 11 grados.
Zaragoza pasará de una máxima de 42 grados este miércoles a que sea de apenas 31 grados el domingo
En otros municipios también la caída será significativa. Por ejemplo, Ejea tampoco rebasará los 25 grados; Caspe o Alcañiz se moverán entre los 28 o 29 grados, pero igualmente serán más de 10 grados por debajo de lo registrado 48 horas antes. Teruel será una de las ciudades que menos lo sienta, pasado de 38 grados mañana miércoles a 31 el domingo.
La lluvia será el que termine por darle un ambiente todavía más otoñal al fin de semana. Las precipitaciones comenzarán a salpicar Aragón desde el sábado, primero en el Pirineo durante la madrugada, para luego extenderse por el extremo oriental de la comunidad y, al final del día, a cualquier punto de la mitad norte. Durante el domingo no puede descartarse, según las previsiones actuales, que pudiera llover en cualquier punto del territorio aragonés.
¿Final al calor sofocante?
Los modelos meteorológicos apuntan que estas temperaturas, de momento, lejos de ser una anécdota podrían perdurar en el tiempo, señalando quizás el final de los días de calor más intenso. Según el modelo predictivo europeo, Zaragoza capital va a permanecer anclada en valores similares, al menos, hasta el jueves 27 de agosto. Podría haber algún día incluso por debajo de los 30 grados.
Hay que tomar con mucha cautela las previsiones a tantos días vista, pero marca ya un patrón para las dos últimas semanas de agosto y, teniendo en cuenta que en los días a caballo con el mes de septiembre suelen registrar temperaturas sustancialmente más moderadas, podríamos estar viviendo las últimas horas del calor extremo del verano.
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