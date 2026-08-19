Abre Santa, el nuevo pub de La Zona de Zaragoza: "Copas a 5 euros"

El ocio nocturno sigue creciendo en Zaragoza. Cada vez son más las propuestas que prueban a abrir sus puertas para la noche zaragozana. Hacerse un hueco es complicado, pues muchas de las discotecas y de los garitos ya se han hecho un nombre y tienen un público bastante fiel y asentado.

A la llegada de una nueva discoteca al barrio del Actur, ahora se ha podido conocer un nuevo local que abrirá sus puertas, esta vez en un punto más céntrico. En concreto, en la denominada La Zona de Zaragoza. Un lugar de fiesta que se articula en la calle Francisco de Vitória y sus alrededores. En él, se encuentran salas de fiestas como Tal y Cual, Babia o Club Taboo.

Santa, el nuevo Lounge-pub de La Zona

Ahí, llegará Santa. Un nuevo Lounge-Pub que subirá la persiana en el número 23 de la calle San Vicente Mártir. Tras varias publicaciones donde daban pocas pistas sobre el negocio, finalmente en sus redes sociales han anunciado la fecha de apertura y que va a ofrecer este nuevo negocio.

Santa abrirá el 4 de septiembre y, según explican en el vídeo, "se podrá disfrutar de cachimbas, cócteles, smoothies, música y mucho más". Además, en la propia publicación detallan que para la fiesta de inauguración del 4 de septiembre las copas tendrán un precio de 5 euros.

En el antiguo Kiwi Club

El local aspira a convertirse en uno de los pubs de ocio nocturno referente de La Zona. En otras de sus publicaciones se puede ver como han ido colgando carteles del pub por diferentes puntos de la ciudad. En los carteles se podía leer: "Sleep, party, Santa, repeat" (Dormir, fiesta, Santa y repetir). El lugar es el que anteriormente era la discoteca Kiwi Club junto a Level Club, un espacio que acoge fiestas y sesiones de DJs centradas en música latina.

Ahora, se puede ver la imagen renovada. En su fachada ya está el nombre del nuevo pub y su nuevo logo: un angelito con un arco, que puede recordar a Cupido. Falta poco para que los preparativos terminen y para que en menos de un mes abra sus puertas.

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El logo del lounge-pub Santa / El periódico

De esta forma, la propuesta de ocio nocturno en Zaragoza sigue su expansión. Más y más sitios abren sus puertas para ofrecer, esperablemente, noches inolvidables. Además, muchas de ellas, como en este caso, alejadas del casco antiguo y sus míticos garitos.