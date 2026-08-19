El Ayuntamiento de Zaragoza mejorará el acceso peatonal al colegio Ricardo Mur de Casetas con una inversión de 146.094 euros

El Ayuntamiento de Zaragoza mejorará este mes de agosto el acceso al Colegio Público Ricardo Mur de Casetas con el objetivo de reforzar la seguridad de los peatones en el entorno de los centros educativos y facilitar la movilidad diaria de alumnos, familias y vecinos.

La intervención cuenta con una inversión de 146.094 euros (IVA Incluido) y se desarrollará en el vial que rodea el Centro Deportivo Municipal de Casetas y conecta la avenida Constitución con la calle Baleares, donde se encuentran tanto el Colegio Público Ricardo Mur como el IES Ángel Sanz Briz. La actuación responde al incremento del tránsito de peatones y vehículos registrado tras la apertura del nuevo colegio y a la necesidad de dotar a esta zona de un acceso peatonal seguro, ya que actualmente carece de aceras, explica la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa.

El proyecto contempla la construcción de una nueva acera que rodeará el colegio para garantizar un recorrido accesible y seguro hasta los centros educativos. Asimismo, se ejecutarán los rebajes de bordillo y acera necesarios para asegurar la conexión con los itinerarios existentes y facilitar el acceso a las parcelas colindantes.

Además, se dejará preparada una canalización para la futura instalación del alumbrado público y se acondicionará una amplia superficie situada al norte de la actuación. También está prevista la habilitación de una parada de autobús que contribuirá a mejorar el acceso al entorno escolar mediante transporte público.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha destacado que esta intervención da respuesta a una necesidad prioritaria para Casetas, como es garantizar que los niños y niñas puedan acceder a su colegio en condiciones de seguridad. "La creación de un acceso peatonal supone una mejora muy importante para las familias y para todas las personas que transitan diariamente por esta zona escolar", ha indicado.

"Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida en los barrios rurales, actuando allí donde las necesidades son más evidentes. La seguridad, la accesibilidad y la mejora de los espacios públicos son prioridades para que nuestros barrios sigan siendo lugares cada vez más cómodos y seguros para vivir", ha manifestado.