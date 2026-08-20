El Ayuntamiento de Zaragoza plantará 61 árboles en Montecanal para "reducir el efecto isla de calor"

El Ayuntamiento de Zaragoza plantará en los próximos meses 61 árboles en el parque de la Palabra, en el barrio de Montecanal, para "reducir el efecto isla de calor" que sufre la ciudad y "recuperar la identidad de la zona verde" en este distrito del sur de la capital aragonesa. Lo hará con una selección de especies de árboles "resistentes al cambio climático y a las condiciones agroclimáticas y de suelo de Zaragoza".

El proyecto, recién sacado a concurso desde el área de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio zaragozano, tiene un presupuesto estimado de 39.987,11 euros (48.384,40 euros con IVA incluido). Además de plantar esos más de 60 árboles, con su correspondiente de sistema de regadío por correo, la intervención en el parque de la Palabra contempla "el destoconado de hasta cinco tocones de grandes dimensiones". El ayuntamiento recuerda así que se realizó un proceso de "retirada de árboles colapsados".

Entre los criterios que esgrime el Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar la reforestación de este parque se incluye la instalación de "especies árboreas adecuadas" para la capital aragonesa, además de "evitar 'diservicios provocados por especies inadecuadas", esas que presentan "fragilidad de ramas, presencia de espinas o caídas de frutos" entre otras problemáticas. El consistorio que dirige la popular Natalia Chueca asegura que esta medida se presenta dentro de la intención de "un incremento progresivo de la biodiversidad del arbolado de la ciudad" o para "crear paisajes característicos en determinados barrios o distritos para darles mayor identidad y hacer que la ciudadanía los identifique y los sienta como propios".

Aunque el presupuesto de casi 40.000 euros se ha realizado pensando en "un árbol tipo", el Ayuntamiento de Zaragoza aclara que los ejemplares seleccionados se desterminarán una vez se haya asignado el contrato. El consistorio contempla que como especies posibles Brachychiton populneus, Fraxinus angustifolia, Ginkgo biloba, Melia acedarach, Morus kagayamae, y Tilia tomentosa.

Los árboles que se seleccionen tendrán un calibre de entre 16 y 18 centímetros y su tronco deberá medir, al menos, 2,4 metros. Además de estar libres de cualquier enfermedad o plaga, los ejemplares plantados tampoco podrán presentar fallas en la cortezas o heridas realizadas durante la plantación. El proceso durará un mes desde que se elijan los árboles que van a formar parte del parque de la Palabra y la garantía es de una primavera, por lo que si los árboles enferman o sufren algún daño (no se incluyen actos vandálicos), la empresa adjudicataria será la que deberá afrontar el suministro y reposición de cuantos árboles estén deteriorados.

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Las firmas que deseen suministrar esos más de 60 árboles al Ayuntamiento de Zaragoza para repoblar este parque de Montecanal pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de agosto.