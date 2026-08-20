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El Centro de Historias de Zaragoza cierra sus puertas temporalmente debido a una avería

El Ayuntamiento suspende la actividad temporalmente para salvaguardar la salud de los usuarios y empleados ante la avería en la climatización

Imagen de archivo de la fachada del Centro de Historias de Zaragoza

Imagen de archivo de la fachada del Centro de Historias de Zaragoza / EPA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido cerrar desde esta tarde y de manera provisional el Centro de Historias, con el objetivo de garantizar el bienestar de los trabajadores y usuarios tras la avería registrada en el sistema de climatización del edificio.

Desde que se detectó la avería, el Ayuntamiento ha estado trabajando para solucionar la incidencia y adoptar las medidas preventivas necesarias mientras se desarrollaban las actuaciones técnicas para reparar el sistema.

El cierre se mantendrá de forma temporal, condicionado a la reparación del sistema de climatización o a que las temperaturas desciendan hasta alcanzar niveles adecuados que permitan retomar con normalidad la actividad en el centro municipal.

La decisión se ha adoptado de común acuerdo con las diferentes entidades y servicios que desarrollan su actividad en el Centro de Historias: el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa responsable de los servicios auxiliares, Zaragoza Cultural y la Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ).

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El Ayuntamiento continúa trabajando para resolver la incidencia a la mayor brevedad posible y reabrir las instalaciones en cuanto se den las condiciones adecuadas.

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