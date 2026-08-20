Polémica por el precio de las piscinas en Zaragoza: ZeC dice que subirá el precio y el Gobierno lo niega

El precio de las piscinas municipales de Zaragoza ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno municipal y Zaragoza en Común (ZeC). La formación denunció que las ordenanzas fiscales para 2027 planteaban elevar un 20% la entrada individual durante los episodios de altas temperaturas, cosa que el equipo de Gobierno de Natalia Chueca niega que vaya a producirse, calificando de "ridícula" la interpretación realizada por ZeC.

El concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha salido al paso de las críticas durante su visita a las obras del futuro Centro Cívico Hispanidad. Mendoza ha cuestionado la denuncia y ha reclamado comparar las tarifas de las piscinas durante los anteriores gobiernos municipales con su evolución desde que el Partido Popular (PP) llegó al ayuntamiento en 2019, señalando que "quien dice estas cosas tendría que tener un poquito de memoria". Con ello, defiende que la información difundida por ZeC no refleja la política de precios del actual Gobierno municipal.

La formación municipal habría advertido de que el proyecto de ordenanzas contempla pasar de 2,5 a 3 euros la entrada de adulto cuando se activen los planes de emergencia por altas temperaturas. Para ZeC, el problema no está únicamente en el importe, sino en el momento en el que se aplicaría, y la formación sostiene que las piscinas adquieren una importancia especial durante los episodios de calor extremo.

"Mientras el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean cada vez más frecuentes e intensas en Zaragoza, el Gobierno de Chueca decide encarecer el acceso al principal refugio público y asequible que tienen miles de personas para combatir el calor extremo", denunciaba la portavoz de ZeC, Elena Tomás. Además, el grupo defiende que estos espacios cumplen una función que va más allá del ocio cuando suben las temperaturas, convirtiéndose "en un recurso público fundamental" para que familias, personas mayores y otros colectivos puedan protegerse de las temperaturas extremas.

ZeC también ha puesto el foco en la diferencia entre el tratamiento que reciben los usuarios particulares y las competiciones deportivas. Según la denuncia, la ordenanza mantiene una bonificación del 50% para las competiciones oficiales organizadas por federaciones: "Bonifican a la mitad el precio para atraer eventos deportivos, pero encarecen un 20% el acceso al usuario normal que simplemente quiere refrescarse en un día de alerta por calor". La portavoz considera que esta situación refleja unas prioridades municipales con las que su formación discrepa.

Frente a estas críticas, Mendoza ha puesto el acento en el tamaño de la red municipal, y ha asegurado que Zaragoza cuenta con más piscinas por habitante que Barcelona y Valencia, destacando la dimensión de oferta. "Zaragoza tiene tantas piscinas como Madrid y Barcelona juntos", afirmaba el concejal, utilizando este dato para reivindicar la "apuesta inequívoca" del Gobierno municipal por unas instalaciones que considera fundamentales para la ciudad.

Este cruce de declaraciones deja así sobre la mesa dos visiones enfrentadas. ZeC reclama mantener las tarifas y reforzar la accesibilidad de las piscinas durante las olas de calor, mientras que el Ayuntamiento rechaza que la política de precios suponga el encarecimiento denunciado y reivindica la amplitud de la red pública de piscinas de Zaragoza.