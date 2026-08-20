Los taxistas de Zaragoza vuelven a la carga: reclamarán "endurecer" la normativa de las VTC al Gobierno de Aragón

Los taxistas de Zaragoza siguen sintiéndose en desventaje respecto a las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) que operan en la capital aragonesa. Los representantes del sector tendrán la próxima semana una reunión con el Gobierno de Aragón para abordar la situación de las licencias con capacidad interurbana, ya que consideran que realizan su servicio también dentro de la ciudad, un escenario no contemplado en sus permisos. Si las demandas del sector no son asumidas por la DGA, a la que representará el consejero Octavio López (Movilidad), los taxistas no descartan realizar "paros técnicos" en fechas de alta demanda, como el próximo Vive Latino o la semana de las fiestas del Pilar.

Así lo adelanta Míchel Izaguerri, presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Zaragoza, en una conversación telefónica en la que destaca como objetivo "endurecer el decreto sobre las VTC" que aprobó hace un año el Ejecutivo autonómico. "Hay que parar a las VTC que hacen servicios en la ciudad, cuando solo tienen licencia para hacer viajes interurbanos", resume Izaguerri, que considera que los conductores que utilizan aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt "se saltan a la ley a la torera" cuando alargan sus trabajos dentro de la capital aragonesa.

Como ejemplo, el representante de los taxistas zaragozanos pone la normativa en Cataluña, "donde si pillan a un VTC haciendo un servicio que no puede llaman a la grúa y lo dejan en el depósito". Una acción que no ve con malos ojos para replicar en la capital aragonesa, ya que "cuando tocas el bolsillo es cuando se empiezan a cambiar las cosas": "Son mínimo 400 euros y un dinero diario por tener el coche guardado ahí". Izaguerri insiste en que el objetivo de los taxistas es que "todos cumplan la ley".

En la actualidad, y según lo que expresa este taxista de Zaragoza, la sanción puede ser de "hasta 4.000 euros", aunque reconoce que muchas de estas multas se recurren, abriendo un período judicial. Al propio Izaguerri le constan "ocho o diez casos" en los que la razón ha caído del lado del Ayuntamiento de Zaragoza, quien pone la multa, por lo que la sanción ha acabado llegando a las arcas municipales.

"Queremos regular, que todos sean legales"

Izaguerri se muestra relativamente satisfecho con el decreto impulsado por el Gobierno de Aragón hace un año, pero pide "algo más" para mejorar esa norma. "Creo que hay que definir mejor la forma de actuar y ser más contundentes, con las sanciones y la retirada del vehículo", resume el presidente provincial de los taxistas, que destaca que el plan que propone el sector es "regular" y que todas las VTC que se vean por las calles "sean y actúen de forma legal". "Que sean las que tengan que ser, pero que todos jueguen legal", certifica.

Para él, la situación es "una pelea" que dura más de dos años y recuerda que hay incluso estudios de la Universidad de Zaragoza sobre la saturación de la movilidad en la capital aragonesa o sobre el número de vehículos que presten este tipo de servicios pueden estar en las calles. "Hay que buscar una cifra viable", señala.

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Izaguerri sí se plantea "medidas más contundentes" si la propuesta no es tomada por el Ejecutivo autonómico de tal manera que se reforme el decreto con cierta celeridad. Entre esas medidas de presión que se plantean en el sector están "los paros técnicos, el no salir a la calle" en fechas de importante presión en la ciudad, como pueden ser "el Vive Latino o las Fiestas del Pilar". Sin embargo, se muestra esperanzado e Izaguerri cree que el sector "no quiere llegar a eso": "El consejero lo va a intentar y se ha mostrado dispuesto a colaborar".