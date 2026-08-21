Zaragoza, patas arriba por el asfalto: obras y desvíos marcan el verano en la ciudad

Zaragoza aprovecha los meses de verano, cuando el tráfico y la actividad en la ciudad descienden, para poner a punto buena parte de sus calles. El ayuntamiento ha diseñado este año una intervención de asfaltado que combina una campaña intensiva ordinaria con la Operación Asfalto 2026, con actuaciones repartidas por distintos distritos de la capital. Podría decirse, coloquialmente, que la ciudad está patas arriba, lo que genera dificultades entre los conductores, afectados por numersos desvíos, los usuarios del autobús, con múltiples líneas desviadas y paradas suprimidas temporalemente.

La actuación principal será la Operación Asfalto 2026, que contará con una inversión de 1,2 millones de euros para renovar más de 26.000 metros cuadrados de calzada en 36 calles de 14 distritos. El presupuesto se ha incrementado casi un 20% respecto a la previsión inicial para hacer frente al encarecimiento de los precios del crudo, además, el listado de calles se ha elaborado a partir de las necesidades trasladadas por las juntas municipales y vecinales, los análisis técnicos y las sugerencias de los ciudadanos.

El Rabal será el distrito con mayor superficie de renovación, con 4.753 metros cuadrados, mientras que otros barrios como Actur-Rey Fernando, Delicias y Oliver-Valdefierro también concentrarán una parte importante de los trabajos. En todas estas actuaciones, las intervenciones estarán destinadas a mejorar el firme de aquellas vías que presentan mayores necesidades.

A esta operación se suma una campaña intensiva de asfaltado ordinario, desarrollada entre el 20 de julio y el 7 de agosto, en la que el ayuntamiento ha destinado 800.000 euros para actuar sobre 36.947 metros cuadrados a lo largo de 19 calles pertenecientes a nueve distritos. Las mayores actuaciones se encuentran en Torrero, donde se han renovado tramos de la avenida América y la Cuarta Avenida, además de otras intervenciones destacadas en la avenida de Santa Isabel, Puerta Sancho y María Zambrano.

Operarios durante las obras de mantenimiento en el barrio de Las Fuentes / Josema Molina

El ayuntamiento concentra buena parte de estos trabajos a lo largo de la temporada estival para aprovechar el descenso del tráfico y reducir así las afecciones a la movilidad. A ello, le está favoreciendo las condiciones meteorológicas que están facilitando y acelerando los procesos, gracias a un secado más rápido y un sellado de mejor calidad del firme.

La estrategia municipal mira también más allá de este verano. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado un acuerdo marco de hasta 14,4 millones de euros, con una duración inicial de dos años y posibilidad de dos prórrogas anuales, para poder ejecutar obras de pavimentación durante todo el año. La intención es agilizar las actuaciones y responder a las necesidades que vayan surgiendo sin depender exclusivamente de las campañas estivales.

A lo largo de esta temporada de verano se ha sumado un hecho que no había ocurrido en ocasiones anteriores, esta campaña de la Operación Asfalto ha coincidido con reparaciones de menor carácter a lo largo de los barrios de Zaragoza. Pilar Catalán, presidenta de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, ha expresado como lo ven los residentes de la zona: "No se recuerda otro momento de coincidencia así. Entendemos que es por algo positivo, pero menos mal que no hay casi gente en el barrio, que si no hubiera sido un caos".

Numerosos desvíos de autobuses se suman a los que ya iniciaron con las obras mayores, debido a las labores de mantenimiento menores en distintos barrios como la zona Centro, Delicias o el propio barrio de Las Fuentes. "Todavía falta que comience la renovación de la calle Doctor Iranzo, que damos gracias de que no haya coincidido. Preferimos esperar más en septiembre que no poder caminar en agosto", cuenta la presidenta de la Asociación.

Con todos los procesos en marcha o por comenzar, la temporada estival está llegando a su fin con septiembre y el retorno a la capital cada vez más cerca. Las obras mayores seguirán su curso y las menores aceleran para iniciar el nuevo curso con las menores afecciones posibles, hasta entonces el Ayuntamiento de Zaragoza recuerda a los ciudadanos que a pesar de las molestias todo tendrá un resultado beneficioso para la ciudad.