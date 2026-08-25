El pueblo de Zaragoza que ha recuperado la tradición de salir a tomar la fresca con más de 400 vecinos: "No esperábamos que se apuntara tanta gente"

Hay muchas tradiciones que, con el tiempo y por diversos motivos, se han ido perdiendo en los municipios de alrededor de Aragón. Algunas se siguen manteniendo, pero cuentan con menor participación. Algunas de las principales causas de estos cambios suelen ser el envejecimiento de la población y el menor número de habitantes en los pueblos en comparación. Es por esto que resulta sorprendente cuando diversos municipios intentan retomar estas tradiciones.

Este ha sido el caso de Gelsa, un municipio situado a tan solo 45 minutos en coche de Zaragoza. Este pueblo decidió intentar reunir a tantos vecinos como pudieran para salir a "tomar la fresca". Esta tradición, que parecía haberse perdido, consiguió reunir a más de 400 habitantes del municipio para salir a la calle a la vez para que salieran con sus sillas a hablar y pasar la noche.

Silvia Romanillos, técnica de cultura del ayuntamiento de Gelsa, menciona cómo surgió este evento, que ocurrió este 7 de agosto: "Estábamos hablando sobre el calor y la popularidad actual de los refugios climáticos. Rememorando, nos dimos cuenta de que el verdadero y primer refugio climático siempre ha sido la calle, y esto es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo". Por esto, decidieron organizar desde el ayuntamiento un plan para poder reunir al pueblo. Pretendieron romper un récord y, antes de que pudieran darse cuenta, se apuntó más de la mitad del pueblo.

Una tradición actualizada para todo el mundo

Para contactar con los vecinos, decidieron hablar directamente con algunos, mientras que también contaron con la colaboración de diversas organizaciones y un grupo de WhatsApp en el que están incluidos todos para una mayor difusión. "Lo que más ayudó a que se hiciera conocido fue el boca a boca", afirma Silvia sobre la participación popular en el evento. Menciona también que lo que más le sorprendió fue la participación de los más jóvenes del pueblo: "Vimos a gente salir de las peñas con bocadillos para cenar, era algo que no nos esperábamos".

Desde el ayuntamiento, habían organizado un reparto de helados para los participantes en el evento. "No esperábamos que se apuntara tanta gente. Teníamos unos 250 helados, y tuvimos que ir a comprar más en el último momento para que nadie se quedara sin uno". El evento fue exitoso, consiguieron una gran participación y romper el récord que se habían propuesto.

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Muchas familias se apuntaron a salir a tomar la fresca para recuperar la tradición / Ayuntamiento de Gelsa

"Otro objetivo que teníamos era intentar recuperar esta tradición. Sentíamos que los más jóvenes del pueblo no la habían experimentado nunca y esta era la oportunidad perfecta". Comenta que, desde que se organizó este evento, se ha recuperado algo más la tradición: "La gente sale más a tomar la fresca. Las temperaturas más bajas que hemos tenido estos días también ayudan bastante."