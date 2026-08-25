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Obras en Zaragoza: el PSOE alerta sobre "el caos" de tener la ciudad como “un queso gruyere” a la vuelta de vacaciones

Los comercios afectados en la plaza San Miguel denuncian la "gestión ineficaz y chapucera" del Gobierno de Natalia Chueca, que alarga los plazos y provoca malestar ciudadano

La portavoz socialista Lola Ranera con los vecinos afectados, este martes.

La portavoz socialista Lola Ranera con los vecinos afectados, este martes. / PSOE

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David Chic

David Chic

Zaragoza

Las obras de la plaza San Miguel de Zaragoza y el entorno del Coso han cambiado las rutinas y los hábitos en el centro de la ciudad. Además, se alargan en el tiempo más allá de los plazos anunciados, provocando que aumente el malestar entre los comercios afectados por las aceras levantadas, las vallas y las restricciones de circulación. "Estamos ante una nueva promesa incumplida de Natalia Chueca “, ha lamentado la portavoz socialista, Lola Ranera, durante una visita a los trabajos de urbanización. También ha alertado de que se producirá "caos a la vuelta de vacaciones" al tener levantada la ciudad como “un queso gruyere” con el único objetivo de que “pueda cortar cintas antes de las elecciones”.

La portavoz ha insistido en que los trabajos "están provocando grandes afecciones a los comercios, a los vecinos y a la movilidad de la ciudad", todo por la “gestión ineficaz y chapucera” del Gobierno de Chueca, cuya “soberbia” hace que tampoco escuche a los vecinos. El plazo inicial para terminar esta fase de los trabajos estaba marcado en abril, hace cuatro meses.

En este sentido, la propietaria de una tienda de marcos ubicada en la misma plaza, Carmen Capdevilla, ha dicho que desde el tejido comercial no quiere recibir ayudas simbólicas por las molestias que tienen que afrontar y que lo realmente útil para ellos sería "acabar las obras". La propietaria señala que el proceso "se está alargando sin sentido" y que los clientes se encuentran con "un área empantanada" que va desde la plaza de España a la propia plaza de San Miguel.

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Varios vecinos han denunciado además que las fachadas de sus viviendas están llegando a alcanzar hasta 46 grados de temperatura y han criticado la utilidad de la pérgola prevista. Asimismo, Ranera ha puesto en evidencia el ‘’modus operandi” de Chueca a la hora de talar árboles y hacer plazas cada vez con más cemento.

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