La pizzería Leone abre su cuarto local en Zaragoza: ubicación y novedades

Uno de los restaurantes italianos más conocidos de Zaragoza sigue expandiéndose por la ciudad. Ahora, este negocio que empezó en el Casco Histórico de la ciudad planea la apertura de su cuarto local en un barrio de la margen izquierda.

La pizzería Leone es uno de los establecimientos con el producto italiano por bandera. Su primer local fue el que abrió en la calle Antonio Candalija, 7. A este se le añadieron dos más. Uno en la plaza San Francisco y la que fue su última apertura en Puerto Venecia.

Nueva pizzería en el Actur

A estos tres se les va a sumar uno nuevo en el barrio del Actur. La cuarta pizzería abrirá cerca del centro comercial Gran Casa. Concretamente, en la avenida María Zambrano. La imagen de la marca ya se deja ver en el local donde se ultiman los detalles para la próxima apertura.

Todavía no se sabe la fecha de apertura, pero la pizzería, a través de sus redes sociales, ha empezado a publicar información sobre la novedad. "¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que ya es oficial! La familia Leone crece… ¡Abrimos nuevo local!", explican. Además, la subida de persiana conllevará novedades. Aunque no han dado muchos detalles parece que a las pizzas se le sumará también una oferta de pastas. "Sí, hemos dicho….PASTA", comentan en su publicación.

Con el sucesivo devenir de los días, desde su cuenta oficial, Leone ampliará la información del nuevo establecimiento y su nueva oferta gastronómica, pues además de las pastas también prometen "nuevas experiencias".

Leone amplía su presencia en Zaragoza

Así, pizzería Leone sigue su consolidación en la ciudad como referente en materias de pizzas. "Sabemos que Zaragoza no es Roma, y tampoco es Nápoles, pero nadie puede dudar del amor de sus habitantes por la buena pizza italiana. Por eso nuestras ganas de hacer bien nuestro trabajo nos empuja a que nuestra pizzería en Zaragoza esté a la altura de las italianas", dicen en su web.

Con su amplia oferta de pizzas, Leone ha conseguido hacerse un hueco entre los zaragozanos y ahora afronta una nueva etapa con la apertura de su cuarto establecimiento. El nuevo local del Actur, situado en la avenida María Zambrano, incorporará además las pastas a su propuesta gastronómica. Una apertura que confirma el crecimiento de esta marca italiana en Zaragoza y que amplía su presencia a otro de los barrios de la ciudad.